Vaddisznó, őz és róka is betévedhet télen a városokba

Két őzike tévedt be a napokban a Partfürdőre, nagyon keresték a kijáratot. Ennek kapcsán jártunk utána: milyen állatok jelenhetnek meg a városban, házunk táján, amikor beáll a fagy? Nem a hideg űzi az állatokat a melegebb városi környezetbe, hanem az ennivaló hiánya. Azon sem kell csodálkoznunk, ha vaddisznó bukkan fel a kertek alatt.

Két őz keresi a kijáratot a Partfürdőn, az étterem közelében – jelezte egy fiatal szegedi nő a napokban. A buszról látta meg az állatokat, aggódott, hogy nem tudnak kijutni – kiderült, nem először látnak arra őzeket, róka is került már bajba. Ő is, mi is azt a tanácsot kaptuk szakértőktől: jobb ilyenkor bé­­kén hagyni az állatot. Majd kimegy ott, ahol bejött – a befogás túl nagy sokkot jelentene, bár az is, ha egyszer a vá­­­ros felé találnának kivezető utat.

Ha van étel, nem fáznak

Azt tudjuk, hogy a ká­­rogó varjúfelhő egy része, ami alkonyatkor elrepül Szeged felett, északabbról jön a vidékünkre telelni. Na de mi­­lyen állatokat hajt még be a fa­gyos idő azokra a területekre, amiket az ember elfoglalt tő­­lük? Csehó Gábort és Juhász Gőz Szilviát, a szegedi Interaktív Természetismereti Tudástár munkatársait kérdeztük. Általános tévhit, hogy az állatok, a rovaroktól az emlősökig, a hideg miatt mennek be lakott területekre, mert fáznak. Ha van élelem, van fűtőanyag: a táplálék a meghatározó, nem a hőmérséklet. A gólya is áttelel, ha nem tud elrepülni Afrikába – amennyiben etetik vagy talál élelmet. A városi környezet melegebb, ezért itt több az étel, amikor az őzek az erdőn, mezőn már nem, a városban még találnak ehető hajtásokat. Egy állat az élelem keresésén kívül akkor téved be a városba, ha beteg. A veszett állat máshogy viselkedik, vagy ép­­pen sokkal agresszívebb is lehet, mint ami egy vadállattól elvárható.

Vaddisznó a kapuk alatt

Az ártéren rendszeresen látnak őzikéket, egy időben beszöktek a füvészkertbe is. Néhány éve a Klapka téri állatorvosi ren­­delő udvarára menekült be egy beteg, sérült őzbak. Végül elaltatták, a részletes vizsgálat kiderítette: nem volt veszett. Rókák is tévednek be a külterületekről, a vizes foltoknál Szeged belterületén télen is ta­­lálnak levadászható vízimadarakat, például tőkés récét. Vaddisznó is felbukkanhat a kertes házas övezetekben, tud­­tuk meg Csehó Gábortól: az utóbbi években nagyon elszaporodott. A szakember szerint nem véletlen a sertéspestis, mert amikor egy állatfaj túlszaporodik, gyakran járványok ritkítják meg az állományt.

Denevérestül vágták ki a fát

11 éve a környezetgazdálkodás elöregedett, odvas, veszélyessé vált fákat vágott ki az újszegedi ligetben, és az egyik fában né­­pes denevérkolónia telelt. 16 denevér vágott, tépett sebbel pusztult el. A korai denevérek, ahogy hazánk minden denevérfaja, védettek, egy-egy példány természetvédelmi értéke 10 ezer forint. A lakótepelek pa­­neljeinek réseiben is áttelelnek a bőregerek, de a panelfel­újítások, a szigetelés ezeket a telelőhelyeket is eltünteti – mesterséges denevérodúkkal se­­gíthetünk rajtuk, elvégre ők voltak itt előbb, nem mi. A felújítások kezdetén még nem tudták, hogy denevérek pihenhetnek a résekben, így több példány a szigetelés áldozatául esett. Egyébként nem tesznek kárt a panelokban, legfeljebb az lehet zavaró, ha megjelenik a párkányon az ürülékük.

A ragadozónak is terített asztal az etető

Sok téli madárvendéget vonz a belváros területére a nyugati ostorfák termése. A fenyőpinty és a fenyőrigó is behúzódik a vá­­rosba, egyik évben valami megzavarta a rigókat, és csapatostul repültek neki a Somogyi-könyvtár üvegablakainak. Őszapó, süvöltő, meggyvágó: sok madár költ is Magyarország területén, csak más vidékeken, mint ahol telel. Vándorolnak a táplálékért, tudtuk meg Juhász Gőz Szilviától. Erdei fülesbagoly a főiskola udvarán is költ egy odúban, de csak télen látni csapatostul, ahogy „megszállnak” egy-egy fát, mint Makón, a többi bagolyra pedig ez nem jellemző. Él még itt gyöngybagoly, macskabagoly, városszélen a kuvik is felbukkanhat. A madarakat lakott területeken etetik, utánuk bejönnek ragadozó madarak is, mint a karvaly. Ez a ragadozó a kis testű madarak elejtésére specializá­lódott. Több nagyvárosban is előfordulnak vörös vércsék, Szegeden a nagyszínház tetején is költött már. A télen látottak vagy idősebb példányok, vagy északról érkezett telelő egyedek, a nálunk költők többsége télire elvonul. A dóm tornyában, a Szent István téri víztoronyban többször lakott már vándorsólyom télen, ez a ragadozó madár is északabbról érkezik hozzánk.

Béka, szúnyog, vaspondró

A sün, a sikló áttelel a pincé­ben, ha lejut. A varangy, a zöld levelibéka a vízóra aknájában telepszik meg, tavasszal segíteni kell nekik feljönni. A rosszul szigetelő ablakoknál találjuk meg telente a harlekinkaticát – nem őshonos, és ugyanazt fogyasztja, mint a hétpettyes katicabogár, csak falánkabb. A poloska nem a vá­­rosba húzódik be, hanem a városból a lakásokba. Az őszi-téli invázió résztvevői lehet a nyugati levéllábú, a márvány- és a vándorpoloska. A komoly fagyok mindig jelentős pusztítást tesznek a növényevő ro­­varok állományában, míg enyhe teleken sokuk áttelel. A szúnyogok, mint újabban kiderült, Szeged csatornarendszerében vészelik át a hideget, de a lakásokba, pincékbe is behúzódnak. Az ezerlábúak rendjé­­be tartozó vaspondrók a fagy beálltával eltűnnek, előtte még megpróbálhatnak beköltözni a házba. 2014 őszén Mindszenten volt invázió.