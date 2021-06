Vadvirágos rétek festve és ültetve – Fotók

Márciusban adtunk először hírt róla, hogy tíz helyre beporzólegelőt telepítenek a Mondolo Egyesület és a SZETÁV Városmetamorfózis projektjének részeként. A Vág utcai fűtőműre hatalmas vadvirágos rét került, és öt helyen rovarhotel is várja a lakókat. A szegediek információs táblákon találnak sok érdekességet a projektről, amit egy nemzetközi mezőgazdasági cég is támogatott. A magkeveréket a hazai adottságokra fejlesztették ki.

– A legnagyobb dicséretet már megkapta a projekt azzal, hogy egy tévés kolléga élénken elkezdett hadonászni és azt mondta: egy baj van, túl sok itt a bogár – hallottuk Kóbor Balázstól, a SZETÁV igazgatójától a Beporzó Hadművelet záró sajtótájékoztatóján.

A hadművelettel a Mondolo Egyesület és a Szegedi Távfűtő Kft. Városmetamorfózis programjának negyedik állomását valósították meg. A Vág utcai fűtőműn teljes pompájában virít már a vadvirágos rét: ez volt a negyedik fűtőmű, amit a Muralpaint alkotói, Marton Ákos és Vinkó Leó kifestettek. A mellette lévő rétre beporzólegelő került.

Saját méhlegelő

– A Beporzó Hadművelettel a városi biológiai sokféleség javítását kíséreljük meg, a beporzók helyzetére próbáljuk felhívni a figyelmet. Partnereinkkel a városon belül tíz helyszínen alakítottunk ki méhlegelőket, öt helyszínre került kisebb-nagyobb méhecskehotel, egyúttal információs tábla is. A táblákról QR-kódok segítségével érhetők el az online oktatóanyagok, amik segítségével többet lehet megtudni a méhekről, más beporzó rovarokról. Találnak az érdeklődők arról is anyagot, hogyan tudunk méhlegelőt kialakítani, méhecskehotelt építeni. A céges partnernek köszönhetően lehetőségünk nyílt a lakosságnak is magkeveréket osztani – foglalta össze Dobai Tibor, a Mondolo Egyesület egyik alapító tagja.

A kódokat, mióta a táblák kikerülnek, naponta 50-100 ember olvassa le itt Szegeden. Idén terveznek még egy magosztást a szegedieknek, és ezeket jövőre is rendszeresen ismételnék.

Bajban a beporzók

A méhlegelők magkeveréke és a lakossági magosztás a Syngenta Magyarország bekapcsolódásának köszönhető. A méhlegelők kialakításában, öntözésében, fenntartásában a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. segíti a projektet.

Makrai Lászlótól, a Kft. vezetőjétől megtudtuk: nyár közepén kaszálják majd a vadvirágos réteket, utána másodvirágzásra is számíthatunk. Az egynyári növények elszórják a magjukat, így jövőre már nem kell újra vetni ezeket.

A rovarhoteleket a Szegedi Füvészkert segítségével építették, a vonatkozó oktatóanyagok is a Füvészkert közreműködésével készültek. Szintén nekik köszönhetőek a külön területen elültetett löszgyepi növények, amik a következő években benövik majd a rendelkezésre álló területet – ezeket is nagyon kedvelik a beporzók. Európai szinten is egyedülálló a projekt, hangsúlyozta Dobai Tibor, hozzátéve: a mai virágos növényfajok 87, termesztett növényeink 85 százaléka rovarbeporzású.

Ha a beporzók egyedszáma kritikusan lecsökken, nagy bajba kerülünk, amiből az emberiség nem biztos hogy ki tud lábalni. Ezért is fontos, hogy a saját környezetében mindenki tegye meg, amit tud, ezekért a rovarokért.

Üzenetek a környezetért

Kóbor Balázs, a SZETÁV vezetője arról beszélt, hogy a Vág utcaihoz hasonló, csúnya, 70-80-as években épült fűtőműből 23 darab van a SZETÁV birtokában. A street art alkotásokkal ezeket az épületeket szeretnék esztétikusabbá tenni, mindegyik valamilyen, a környezetvédelem szempontjából fontos üzenetet hordoz.

A SZETÁV igazgatója azt is hozzátette: 30 millió fosszilis tüzelőanyagot égetnek el évente, amivel 55 ezer tonna szén-dioxidot eresztenek a levegőbe. Az öt éve elkezdett geotermikus programmal a fosszilis energiahordozókat váltják ki.