Valentin-napig áll az egyik legszebb kocsmai karácsonyfa

Vitán felül Szeged legszebb kocsmai karácsonyfája évek óta a Kőbölcsőé. Sándorfalvi kollégám, aki ezeket a fotókat is készítette, mindig elmondja, hogy négyéves kislánya, Eszter ahányszor erre jár, mindig csodálattal vegyes ámulattal bámulja meg a fát.

Rozgonyi Ildikó, a Kőbölcső tulajdonosa elmondta, közel tízéves hagyomány náluk a fadíszítés. Először bent, a kiskocsmát díszítették fel, de gyorsan kinőtték a helyet, a törzsvendégek folyamatosan hordták a díszeket, a gyerekek rajzokkal díszítették a később már az épület elé költöztetett fát. Hagyományosan advent második vasárnapján kezdik el díszíteni.

– Amióta csináljuk, a vendégek nem engedik lebontani. Ameddig nincs terasz, elfér. Valentin-napkor leszedjük a díszeket és szívecskékkel pakoljuk tele. Húsvéti tojás még nem volt rajta, de egyszer lehet, hogy addig is kitart– mondta mosolyogva Ildikó. Azt is megtudtuk, hogy a fa magasságát szakemberek segítségével pontosan lemérték, 4 méter 60 centi. Azt már Madarasi Lajosné Erika pultos mondta el, hogy a karácsonyfával kapcsolatban egy játék is indult: aki helyesen megbecsüli, hány masni van rajta, jutalomban részesül majd a közeljövőben.