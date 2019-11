Valéria emberibb körülményekre vágyik

Elvált, testvérei és gyermekei messze élnek Tóth Sándornénak, nincs, aki segítsen neki betegségében, a háza pedig egyre rosszabb állapotban van. Segítséget kér olvasóinktól.

22 ezer 800 forint – ennyiből éli mindennapjait az a szőregi 50 éves asszony, aki már tizenegy műtéten is túl van gerinc­sérv miatt, három éve pedig a hasába beépített műszerrel tud csak létezni.

Kálvária

– Többször fájlaltam a hátam, így orvoshoz mentem, de a vizsgálatok nem mutattak semmit. Aztán egyik műszak után olyan nagy fájdalmaim voltak, hogy menni is alig bírtam. A sürgősségin kötöttem ki, kiderült, hogy kifakadt gerincsérvem van, azonnal műteni kellett. Ké­­sőbb csak nem múlt a fájdalom, ugyanis bennem maradt egy porc, majd hat hét elteltével újabb sérvem lett. Megint műtét, aztán bevérzett, a lábamra pedig lebénultam. Gyógykezelések kö­­­vetkeztek, újra kellett tanulnom járni. Aztán Kecskeméten megint megműtöttek, csavarokat és lemezeket tettek belém, de még mindig nem voltam jól. Szegeden kértem segítséget a klinikán, majd többszöri beavatkozás után 2016-ban egy szegedi idegsebész beültetett a hasamba egy műszert, a hátamba pedig vezetékeket, ennek köszönhetően tudok létezni – sorolta Tóth Sándorné.

Árammal töltődik

Érdekes gépet hordoz magában, 2-3 naponta áram alá kell helyezze magát, hogy felöltődjön, illetve egy méretes övbe épített eszközt is viselnie kell. Ilyenkor viszont semmi olyan közelébe nem mehet, amiben áram van, hiszen a hátában lévő ve­­zetékek gerjedhetnek, zárlatosak lehetnek. Egy rossz mozdulat is elég lehet ah­­hoz, hogy elszakadjanak. Ha úgy adódna, az eszköz miatt újraéleszteni sem lehetne.

Rossz körülmények

– Nagyon nehéz volt mindezt feldolgozni és megszokni, hiszen a szegedi lakásban mindenünk megvolt, most pe­­dig itt kell élnem egy roskatag lakásban. Most is vannak fájdalmaim, de nem szeretném elhagyni magam, viszont nincs, aki segítsen, a házam ál­­lapota pedig egyre romlik – ma­­gyarázta. Egy darabig maga javítgatta, de már nem bírja, sem anyagilag, sem fizikálisan.

– Ha jön egy nagyobb eső vagy hó, akkor a víz befolyik a padló alá, mert nincs alászigetelve, ráadásul a falak is repedeznek, és mivel kályhával fűtök, el is koszolódtak. A plafon is hézagos több helyen, az egyik szobában gerendákból van, de hiányos. Nagyon nagy segítség lenne, ha gipszkartonnal, tapétával, új padlóval javítani lehetne a helyzeten – mondta a nő.

Segítség nélkül

Hangsúlyozta, nem kacsalábon forgó kastélyra vágyik, csupán emberibb körülményeket szeretne, illetve egy porszívót, hogy könnyebb legyen a takarítás.

Betegsége ellenére igen ta­karos, rendezett otthona van az asszonynak, aki évek óta egyedül él, gyermekei ritkán lá­­togatják, volt férjével 24 éve nem találkozott. Egyik testvére beteg, a másik Németországban él, néha találkoznak.

– Minden, ami itt van, a tévét és a mosógépet kivéve, adomány­. Nem szégyellem, de kellemetlen. Jó lenne, ha én adhatnék másoknak. Tudom, hogy nálam sokkal rosszabb körülmények között is élnek, ezért is adok hálát mindennap, hogy van ho­­vá lefeküdnöm – nyilatkozta könnyeivel küszködve Valéria.