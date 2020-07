Válságálló a makói modell

Amikor a város eredményeiről beszél, Farkas Éva Erzsébet gyakran emlegeti: a siker titka a makói modell. Azt mondja, a válságkezelésnek is volt, van helyi módja – ennek is az összefogás az alapja. Erről, a munkahelymegtartásban elért eddigi eredményekről nyilatkozott lapunknak, no meg arról, hogy mi lesz a makói szülészettel.

– A rendkívüli helyzetben 24 órás szolgálatot teljesítettünk, gyakran éjszaka kellett döntéseket hoznunk, de a szakmai stáb egyébként is összeült eleinte minden reggel, majd heti rendszerességgel azóta is áttekinteni a helyzetet – mondta el lapunknak Farkas Éva Erzsébet. Makó polgármestere emlékeztetett, a helyi szintű döntéseket központilag polgármesteri hatáskörbe delegálták, több mint 70 döntés született így, de mindegyikről konzultált írásban vagy telefonon a képviselő-testület tagjaival. Rendszeres információk – Az, hogy a makóiak fegyelmezetten viselték a helyzetet, minden bizonnyal annak is köszönhető volt, hogy rendszeresen kaptak információ0kat. A döntésekről internetes és nyomtatott tájékoztató anyagok készültek, továbbá telefonos és személyes segítségnyújtást biztosítottunk képviselőtársaimmal, szociális munkatársakkal, egyházközösségekkel, önkéntesekkel, civilekkel és vállalkozókkal – részletezte. Védik a munkahelyeket Makón a munkanélküliség 10-ről 3 százalékra csökkent, mióta a jelenlegi városvezetés van, ám idén áprilistól ismét emelkedett az állásnélküliek aránya. Az önkormányzat kapcsolatban állt a nagy cégekkel, a hivatalokkal és a helyi vállalkozásokkal, és az országos gazdaságvédelmi akcióterveket szem előtt tartva igyekeztek segíteni.

– Adtunk bérletidíj-kedvezményt, a turisztikai ágazatban állami bértámogatást vettünk igénybe. Az önkormányzatnál és cégeinél, intézményeinél arra törekedtünk, hogy ne csak a munkahelyek, de a bérek is megmaradjanak – ez mintegy 600 ember megélhetését támogatta. A hosszú ideje működő helyi vállalkozások kisebb veszteségekkel átvészelték a válságot. A nagy cégeket is figyelembe véve arra számítunk, hogy augusztusra a foglalkoztatottság szintje helyreáll. A turizmus is újraéledőben van, ezt egy külön alappal is segítjük – magyarázta a városvezető. Mi lesz a szülészettel? A járvány a makói kórház működését is befolyásolta, sokan amiatt aggódnak, hogy nem kerül vissza a szülészet a városba. Farkas Éva Erzsébet azt mondta, az biztos, hogy a kórházak még egy ideig parancsnoki irányítás alatt működnek, de folyamatosan kapcsolatban áll az önkormányzat az intézmény vezetőjével. – Kallai Árpád főigazgató azt ígérte, hogy a járványhelyzet elmúltával a szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátás visszakerül Makóra. Mivel az egészségügyben továbbra is készenléti helyzet van, ezért egyelőre nem állhatott vissza a régi rend. A célunk az, hogy minél előbb újra Makón működjön a szülészeti osztály – jelentette ki a polgármester.