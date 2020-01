Változóban a vallások is

A beszélgetés során nem mehettünk el azon kérdés mellett sem, hogy milyen szerepet tölt be ma Európában az iszlám. – Az iszlám elsősorban nem fenyegetettséget jelent Európára, hanem kulturális és vallási gazdagodást, de egyben provokálja is az európai kereszténységet. Ezért lényeges szerintem, hogy a vallástudományi műveltség növekedjék Európában. Ahogyan Max Müller, a vallástudomány alapítója mondta, aki egyetlen vallást ismer, egyet sem ismer – zárta gondolatait Máté-Tóth András.

– Két egymással párhuzamos, némiképpen egymásnak ellentmondó trendet figyelhetünk meg a vallások átalakulásában. Az egyik a magas fokú individualizáció: az emberek egyre kevésbé követik automatikusan őseik vallását, inkább egyénileg választanak – mondta. – A másik az esemény-vallásosság, amely fesztiválokon, zarándoklatokon, koncerteken van jelen. A tömegélmény is kiemel a hétköznapokból, jelentős spirituális élményt képes adni – magyarázta.

Ha a valláson nemcsak a templomba járást és az imádság gyakoriságát értjük, hanem az emberek elvárásait a vallástól és a vallási intézményektől, akkor annak jelentős szerepe van a világban – mutatott rá Máté-Tóth András. Minden év januárjának harmadik vasárnapján ünnepeljük a Vallások Világnapját, ennek kapcsán kérdeztük az SZTE BTK Vallástudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát arról, milyen szerepet tölt be a mai világban a vallás.