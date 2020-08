Változott a fenntartó – Kíváncsian várják az új tanévet a vásárhelyi iskolában

Változás változást követ idén az oktatási intézményekben. A szeptemberi tanévkezdés egyébként is rendhagyó, a vásárhelyi Liszt Ferenc Általános Iskolában fenntartóváltással indítják az oktatást.

Kíváncsian várja a tanévkezdést a vásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola tanári kara – erősítette meg kérdésünkre Magyar Andrea intézményvezető. A szülők többsége támogatta a fenntartóváltást, az oktatási intézmény szeptembertől már a Szent Domonkos rendi Nővérek Apostoli Kongregációja irányításával működik.

A családok szintén kérdésünkre elmondták, hogy a gyerekek a hittanórákon igencsak megszerették a domonkos nővéreket, és a közösségi élet fontossága miatt sokan álltak a kezdeményezés mellé. Azt már Deák Hedvig általános főnöknő említette szintén megkeresésünkre, hogy nem változtatnak az emelt szintű ének-zenei tanításon, a szervezeti működésen, a tanári kar összetételén. A domonkos nővérek a tanórai és az azokon kívüli oktatás-nevelést is az eddigi hagyományokkal folytatják.

A most beiratkozó első osztályosoknak vezetik be a felekezetüknek megfelelően választható, de kötelező heti két hittanórát. Kiemelten fontosnak tartják a tanulásmódszertant, az önismeretet, illetve a személyiségfejlesztést. Magyar Andrea intézményvezető úgy fogalmazott: tehetséggondozással a képességek felfedezését és kibontakozását támogatják. A felzárkózást pedig részben egyéni foglalkozásokkal, változatos módszertannal segítik. Délutánonként továbbra is helyet kapnak a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett – néptánc, szolfézs, zongora, hegedű – tagozatai.

Az igazgatónő a munkatársi létszám kapcsán azt mondta: harminckét pedagógus teljes munkaidőben és hat fő óraadói státuszban oktat az iskolában. Három domonkos nővér, egy pedagógiai asszisztens, két rendszergazda, egy könyvtáros és egy gazdasági vezető segíti munkájukat. Hangsúlyozta, hogy teljes a szaktanári gárda. Rajtuk kívül négy takarító, gondnok és egy portás egészíti ki az alkalmazottak körét.