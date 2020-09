Van, ahol a tanévkezdés becsületbeli ügy

Összegyűjtöttük milyen szabályok mellett kezdhették meg a tanítást Szerbiában, Romániában és a Szlovákiában élő szomszédaink.

Sok a hasonlóság, de azért eltérés is akad bőven az intézkedésekben. Nézzük sorjában, milyen módszerekkel próbálkoznak a szomszédos országok.

Szerbia

Szerbiában az iskolákra bízták, hogy lehetőségeikhez mérten szervezzék meg a tantermi vagy online oktatást. A Magyar Szó vajdasági napilapnak egy szabadkai általános iskola igazgatónője nyilatkozott, aki elmondta, hogy az alsósok és a felsősök is két csoportra osztva járnak majd. Az első 7.30-tól 9.55-ig, majd fertőtlenítik a termeket, 10.15-re érkezik a váltás, majd 12.05-kor távoznak, ismét takarítás és a felsősöket fogadják 12.30-kor, akik 15.30-ig maradnak, az utolsó csoport pedig 15.50-kor érkezik és 18.50-kor távozik az épületből. A tantermekben a gyerekek egyesével, megtartva a másfél méteres távolságot ülhetnek. A szünetekben a tanulók a tantermekben maradnak, hacsak nem a mosdóba kell menniük, a második óra utáni hosszabb szünetben mehetnek ki az udvarra. A közös tereken pedig maszkot kell viselniük, illetve a tanárok ügyelnek rá, hogy a szünetekben ne alakuljon ki torlódás a folyosókon. A szülők nem léphetnek be az iskola területére, ők online tudnak kapcsolatba lépni a tanárokkal, osztályfőnökökkel és az igazgatóval.

Nem muszáj bejárni

Szerbiában a szülő dönthet úgy, hogy nem engedi a gyermekét iskolába. Itt lépnek be a köztévék, amelyek mindennap sugározzák a tananyagot a diákok számára. A vajdasági magyar gyerekek számára magyar nyelven is. A tudásfelmérésre azonban az otthon tanulóknak is be kell menniük az iskolába.

Szlovákia

Szlovákiában is a tantermi oktatásban gondolkodtak elsősorban, a szájmaszk használatát csak a felsősök és a középiskolások számára tették kötelezővé a közösségi tereken.

Becsületbeli ügynek tekintik

Rendhagyó intézkedést is hoztak, náluk például a szülőknek becsületbeli nyilatkozatot kell tenni arról, hogy gyermekük nem fertőzött – olvasható a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének oldalán. A kérdések között szerepel, hogy a gyermek augusztus 17-e után járt-e külföldön vagy belföldi tömegrendezvényen, s amennyiben igennel válaszol a szülő, köteles fokozattan figyelni a gyermeke egészségi állapotát.

Románia

Romániában még nem kezdődött meg a tanítás. Az új tanév csak szeptember 14-én veszi kezdetét, 14 napig pedig a fertőzöttség terjedése alapján döntenek az oktatás formájáról. Ha két hét alatt ezer főre 1 új megbetegedés jut, akkor zöld az út a tantermi oktatáshoz, ha 1-3 fertőzöttet regisztrálnak, ez esetben az ovisok és az elemi iskolások fognak bejárni, a többiek pedig otthonról folytatják a tanulmányaikat, ha pedig 3 fölé emelkedik az esetek száma, akkor a digitális oktatás mellett döntenek. S a jövőben is ehhez tartják magukat a járvány alakulásától függően. Az órák időtartama 45-50 perces lesz, a testnevelést, zenét és rajzot pedig, ha adottak a körülmények, a szabadban fogják megtartani – olvasható az erdon.ro portálon. A digitális oktatás feltételeinek biztosításához a román kormány 250 ezer táblagépet ajándékoz hátrányos helyzetű családoknak, amelyhez internetkapcsolat is jár majd, valamint 74 ezer laptopot osztanak szét 1100 líceum diákjai között.

A román helyzet egyik érdekessége, szeptember 1-jén újranyithattak a mozik, színházak és kávézók, ott, ahol ezer lakosra legfeljebb 1,5 fertőzött volt az elmúlt 14 napban, de a helyek csak a befogadóképességük felével működhetnek.