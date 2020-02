Van, ahol már több a migráns, mint a helybéli

Már vannak olyan települések a déli határ szerbiai oldalán, ahol több a migráns, mint a helyi. Ilyen például Rábé is, ahol szinte az összes üresen álló házat elfoglalták. Közben Magyarkanizsán lakossági fórumot tartottak az elégedetlenkedők, akik a szerb elnöktől várnak válaszokat a migránsválsággal kapcsolatos kérdéseikre.

Kübekházánál mentünk át Szerbiába szombaton, hogy szétnézzünk a határ túloldalán. A végcél az a lakossági fórum volt, amit a migránsválság miatt hívtak össze a magyarkanizsai városháza nagytermébe délutánra, de erről majd később. A magyar oldalon viszonylag hamar átjutottunk, dél körül szinte tényleg senki sem járt arra, talán négy autó lehetett az átkelőn, kettő ki, másik kettő befelé tartott Magyarországra. A szerb határőrök viszont valamiért akadékoskodóbbak voltak, mint máskor. Amikor meglátták, hogy fényképezőgépekkel felszerelkezve megyünk, azonnal arról érdeklődtek, hogy mit akarunk fotózni, és arra is kíváncsiak voltak, hogy hová megyünk pontosan.

Menjünk gyorsan tovább

Nagy nehezen végül átjutottunk, de nagyjából felszólítottak arra, hogy menjünk tovább minél hamarabb, a határ közelében legalábbis ne nagyon fényképezgessünk. Igazából rejtély volt, hogy miért kérik ezt, mert úgy tűnt, hogy viszonylag nyugalom van. Egészen Rábéig és Magyarmajdányig. Előbbin találkoztunk Ábrahám Józseffel, aki éppen kaszálásból tartott hazafelé. Azt monda, hogy a gazt vágta le az egyik, üresen álló háznál. Meg azt is, hogy az üresen álló házak tulajdonképpen nem is üresek, mindegyikbe behúzódott néhány migráns.

– Szerbia felől jönnek, de Románia felé már nem nagyon próbálkoznak. A románok nem vacakolnak, elintézik őket. Személyesen láttam, hogy mit csinálnak. Akik arra indulnak, sántikálva jönnek vissza – mondta a férfi. Ábrahám József azt is elmondta, hogy abban a házban is vannak migránsok, ahol az előbb kaszálta a gazt. A szerb rendőrök pedig nem nagyon foglalkoznak velük. A falu végéig elkísérik őket, de azonnal vissza is fordulnak.

A kisbolt a központ

A két település egyébként összetartozik. Egy kisbolt üzemel összesen, az is csak délután négy órakor nyit ki egy kis dőre.

– Négykor jönnek elő, akkor a boltnál nagyon sokan vannak. Egyszerre pedig már csak ketten mehetnek be, mert sok baj volt velük – tette hozzá a férfi. Miután elbúcsúztunk, nem kellett egészen három percet autózni, hogy meglássuk az első csoportot. Ők egy főút melletti, magára hagyott romos házat foglaltak el. Azt mondták, hogy szírek, és kurdok is vannak köztük. A csoport tagja két 17 éves fiú is. Arról is beszéltek, hogy út közben találkoztak, és Angliába vagy Ausztriába szeretnének eljutni, de egyelőre még nem tudják, hogy hogyan.

Akár úszva is

Nem úgy az a két fiatal férfi, akikkel a Tisza gátján Gyálánál futottunk össze. Nekik Magyarország volt az első úti céljuk, és azt mondák, hogy úszva próbálnak meg átjutni a folyón, hogy lehetőleg ne vegyék őket észre a rendőrök.

A helyzet Horgoson is változatlan. Ott is a boltosok panaszkodnak a migránsokra, volt olyan, aki azt állította, hogy időnként tettlegességig fajul a dolog, mert ott is csak kettesével mehetnek be az üzletbe, ezt pedig nehezen viselik.

Horgoson kívül Magyarkanizsán sem vidámak az emberek. Annyira nem, hogy a már említett lakossági fórumra, ami délután ötkor kezdődött, gyakorlatilag megtelt a városháza nagyterme. A rendezvényt több mint száz községben élő kezdeményezésére hívtak össze. Meghívták mások mellett Fejsztámer Róbert polgármestert, Lackó Róbert menekültügyi megbízottat és Rekecki Tituszt, a rendőrség parancsnokát. Utóbbi valamiért nem ment el a fórumra, amit természetesen nélküle is megrendeztek.

Többen, mint a helyiek

Először Lackó Róbert tartott egy nem túl hosszú beszédet. A menekültügyi megbízott megdöbbentő adatokat is közölt. Elmondta, hogy már vannak olyan települések, ahol több a migráns, mint a helybéli. Rábét említette, ahol szerinte a hetven rábéire több mint száz bevándorló jut. Lackó Róbert szerint mindent megtesznek a migránsáradat megállításáért, de egészen egyszerűen kevés az emberük, ráadásul a kérdés nem is az önkormányzathoz tartozik.

A november óta alakuló helyzetet „újkori migránsválságnak” nevezte a megbízott, aki emlékeztetett, hogy létrehoztak egy válságstábot a helyzet kezelésére.

A fórumon a legtöbben a biztonságukért és az egészségükért aggódtak. Egy hatpontos követeléslistát fogalmaztak meg, amire Aleksandar Vučić köztársasági elnöktől várnak választ.

Akcióterv, és határkérdés

Ebben többek között azt kérték, hogy a nyílt wifihálózatot védjék jelszóval, mert a migránsok leginkább azért mennek a városháza előtti parkba. De szóba került egy járványmegelőzési akcióterv elkészítése is, és feltették a kérdést, hogy mi kellene ahhoz, hogy Szerbia, déli határain kívül tartsa azokat a migránsokat, akik nem akarják, tudják magukat igazolni, és nem kérnek menekültstátuszt.