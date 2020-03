Van, ahol nyugalom van, de dühös emberrel is találkozni a piacokon

A viszonylag üres utcák láttán mindenki azt hihetné, hogy kezdik komolyan venni az emberek a veszélyt, és tényleg tartanak a koronavírus-járványtól. Viszont éppen azok kelnek útra, akiknek nem szabadna. Közben a piacon a vásárlók veszekszenek.

Kevesebben voltak a Mars téri piacon, mint szoktak, de volt, aki így is összeveszett valakivel – mondta egy közelben lakó kollégánk. Az történt, hogy az egyik vevő tüsszentett néhányat, mire az eladó megkérte, hogy menjen hátrébb, ne az árura tüsszögjön. Erre a vásárló asszony felháborodottan reagált. Kiabálva azt állította, hogy biztosan nem ő, hanem a piaci eladók a fertőzőek.

Ne jöjjön többet

Végül az eladó azt mondta neki, hogy ha lehet, ne vásároljon nála többször. Máshol egyébként – legalábbis Szegeden – nem érezhető a feszültség. Az üzletek továbbra is bezárnak, amikor kell, így az utcákon is kevesebben vannak. Már a legnagyobb helyi bevásárlóközpontot is elkerülik a vásárlók. Viszont továbbra is több idős embert látni, mint középkorút, vagy fiatalt. A diákok úgy tűnik, elfogadták, hogy nekik veszélyhelyzetben is tanulniuk kell, nem bolyonganak céltalanul, még délután sem a városban.

Hiába a rokonok

Hódmezővásárhelyen a kényszerű távolságtartás és távolmaradás főleg a veszélyeztetett idős korosztályt viselte meg.

Az ismételt felhívások ellenére is sokan, a rokonok, barátok által támogatottak közül is kimentek az utcára Hódmezővásárhelyen. Az utcákon mindezek ellenére itt is kevesebb az ember, a játszóterek üresek, a bevásárlóközpontokban, nagyobb üzletekben hézagosabb a tömeg, a piacon hasonlóan. A használt ruhásoknál még a bálabontás napján is elmarad a megszokott közönség. A kávézók, kocsmák naponta többször fertőtlenítenek, és délután háromkor bezárnak, ahogy kell. A vásárhelyiek egyre fegyelmezettebben ügyelnek magukra és egymásra – számolt be tudósítónk.

Dícséret a fiataloknak

A nagymágocsi önkormányzat kiemelten odafigyel arra, hogy a járványügyi helyzet miatt a gyerekek ne hagyják el indokolatlanul az otthonukat, ne legyenek a közterületeken. A helyi rendőrőrs munkatársai és a polgárőrök is fokozottan figyelik az utcákat, tereket. Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere legújabb Facebook-posztjában megdicsérte a gyerekeket.

„Kedden öt fiatalt, szerdán pedig csupán hármat kellett megkérni, hogy sétálás helyett menjen haza, ami nagyon jó arány” – írta.

Azt viszont sérelmezte, hogy az idősek nem veszik komolyan a veszélyt. Az önkormányzat segítséget nyújt azoknak az időseknek, akik nem számíthatnak fiatalabb rokonaikra, ismerőseikre.