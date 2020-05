Van alap, lehet építkezni

Miközben a Szeged–Csanád Grosics Akadémia elkezdte a közös edzéseket a Szent Gellért Fórumban, a klub sportigazgatója, Adem Kapic készségesen válaszolt a múltat, a jelent és a jövőt érintő kérdéseinkre.

– Az NB II befejezése hogyan érintette?

– Mindenkinek egyfajta sokk volt. Mindenki szerette volna folytatni, ahogy mi is, hogy mi­­nél jobb helyezést érhessünk el, és a szurkolók miatt is. De az emberek egészsége fontosabb, mint bármi más, ezért elfogadtam a döntést.

– Elégedett a csapat 12. he­­lyezésével, a mutatott já­tékkal?

– Mindig jobbak és jobbak szeretnénk lenni, mindig jobban akarunk játszani. A tavalyi év nagyon intenzív volt: hat bajnoki meccs után jöttünk az új, szegedi stadionba, és ezáltal minden körülmény megváltozott. Ez komoly kihívás volt, de egy ötmeccses jó széria után a hetedik helyre léptünk előre, és lehetőség adódott, hogy még előrébb kerüljünk a tabellán. A játékosok ekkor jó teljesítményt nyújtottak, és erre építhettünk volna a tavaszi folytatásban is. Az látszódik, hogy lehet mire ala­­pozni az új szezonban is.

– Az új stadion, a nézőszám mennyi pluszt adott ehhez a szerepléshez?

– A labdarúgás a szurkolókért van. Büszkék vagyunk, hogy nekünk van az egyik leg­­­­jobb szurkolótáborunk és az egyik legjobb stadionunk. Egész Magyarország beszélt a meccseinkről. Egy játékosnak óriási motiváció a közönség és a körülmények miatt is a Szeged–Csanád GA. Ez nagy segítség volt, és az lesz a jövőben is.

– Mi volt az oka Joao Ja­nei­ro távozásának, annak, hogy nem hosszabbították meg a szerződését? Ez azt is je­­lentette, hogy nem voltak elégedettek a munkájával? A szurkolók kedvelték.

– Az elmúlt két hónapban nem edzettünk együtt, és nem voltak meccsek. Bizonytalan helyzet volt, amit még most sem tudunk, mikor áll helyre, mikor normalizálódik. Ezért ne­­héz is tervezni, mert nem rajtunk múlik, hogyan alakulnak a dolgok. A szezon végén lejárt a szerződése, így mindkét félnek ez volt a legjobb megoldás.

– A portugál szakember ál­­lítása, miszerint a Szeged–Csanád GA költségvetése a má­­sodik legnagyobb lesz az új NB II-ben, mennyire valós kijelentés?

– Boldog lennék, ha így len­ne, de nem ismerem a többi klub költségvetését.

– Mennyire lesz meghatározó dr. Dobos Barna szerepe az átigazolásokban?

– Minden edzővel megbeszéltem eddig is az igazolásokat, hiszen neki kell a pályára küldeni a játékosokat. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lehetőségeink vannak, milyen a piac és a költségvetésünk. Így alakítjuk ki közösen a keretet.

– Az új edzővel közösen van esély komoly, akár a felju­tásra esélyes keret kialakítására?

– Ezen dolgozunk, ez a cé­lunk mindennap. A lehető leg­­jobbat akarjuk, és ebbe az irány­­ba próbálunk haladni.

– Lehet-e már tudni, kik tá­­voznak a jelenlegi keretből?

– Még nem, hiszen egyelőre a vezetőedzőnek előbb meg kell ismernie a játékosok jelenlegi állapotát.

– A szurkolók mindvégig kitartottak a csapat mellett. Mit lehet tenni, hogy a szimpátia megmaradjon, és akár növelhető is legyen a hazai nézőszám?

– A szurkolók a 12. játékosunk 90 percen át, büszkék vagyunk rájuk, és reméljük, hogy a jö­vőben még többen lesznek. A lehető legjobb teljesítményt próbáljuk nyújtani, hogy ez megvalósuljon. A célunk, hogy egyre sikeresebbek legyünk, ezért ezzel együtt a közönség létszáma is nőhet. Szeged megérdemli a jó labdarúgást.

– Az utánpótláscsapatok június végéig nem edzenek közösen, kis csoportokban sem. Mennyire érintheti ez hátrányosan a gyerekek fejlődését, a klub céljait?

– Természetesen nem jó ez a helyzet senkinek, de most az egészség a legfontosabb.