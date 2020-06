Van egy tábor, ahol kötelező a Tik-Tokozás – Fotók

Napi több órát Tik-Tokozik a tizenéves lányok többsége – nem csoda, ha már erre is szerveztek tábort. A résztvevők azonban itt sem egész nap a telefonjukat nyomkodták: táncot tanultak és az internetezés veszélyeiről is beszélgettek.

Az általános és középiskolás lányok többségének leggyakoribb elfoglaltsága manapság a Tik-Tokozás. Ezzel a mobiltelefonos alkalmazással rövid, maximum 60 másodperces videókat lehet készíteni és megosztani, illetve mások videóit nézegetni. Természetesen ahogy minden trendből, ebből is szerveztek tematikus tábort: az elsőt már a héten megtartották a Játékdzsungel Játszóházban. Ottjártunkkor is éppen egy videó készült: a gyerekek Jakucs Hanna táborvezetővel, aki „civilben” jégtáncos, egy rövid koreográfiát rögzítettek.

– Nagyon jó ez a tábor. Amellett, hogy Tik-Tokozunk, használhatjuk a játszóházat, kézműveskedünk és új táncokat is tanulunk. De sok érdekességet is megtudtunk már. Például, hogy nem szabad az interneten idegeneknek visszaírni, megmutatni a házunkat vagy nyilvánossá tenni a lakcímünket – sorolta a 8 éves Hanna. A táborban ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek a digitális biztonságra: megtanítják azt is a gyerekeknek, mik a világháló veszélyei.

A táborosok elárulták: a Tik-Tok olyannyira az életük része, hogy napi 4-5 órát is eltöltenek vele. – Van, aki még az iskolában, a vécén is videókat készít. Mármint a tükör előtt, de akkor is gáz, ha közben hallatszik, hogy valaki a háttérben pisil – árult el igazi kulisszatitkokat a 10 éves Luca, aki egyébként az alkalmazás egy szülők szempontjából hasznos funkciójára is rávilágított. – Fontos, hogy a háttér mindig szép legyen, így egy 15 másodperces videó kedvéért képes vagyok összepakolni a szobámban – mondta. Tőle tudtuk meg azt is, hogy a tizenéves lányok közül szinte mindenki a Tik-Tokkal foglalkozik. – Fiúk is készítenek néha videókat, de azok borzalmasak – tette hozzá.

Bár a tábor fő profilja nem a telefonnyomogatás, ottjártunkkor azt láttuk, hogy a kislányok legszívesebben egész nap csak ezt csinálnák. – Volt táncóránk is, de az hosszú volt. Ahelyett is Tik-Tokozhattunk volna – panaszkodtak. Arra bezzeg felcsillant a szemük, amikor megtudták: a következő nap tátogós videót készítenek majd. – Nem, nem a Mónika show-ra. Olyat lányokkal nem csinálunk – tette hozzá gyorsan a táborvezető.