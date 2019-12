Van élet a mákos bejglin túl

Bár a bejgli klasszikusan mákos vagy diós, ma már ennél jóval szélesebb kínálatból válogathatunk. Megpróbáltuk feltérképezni a szegedi lehetőségeket: kókuszostól a málnás fehércsokisig számtalan lehetősége van annak, aki a karácsony ikonikus süteményét új ízekben szeretné élvezni.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

Ha bejgli, akkor mákos, esetleg diós. Évtizedekig így gondolkoztuk a karácsony ikonikus süteményéről, ám az újhullámos gasztronómia ide is begyűrűzött. A hagyományok mellett a változatosság is fontos lett a cukrászok számára, így ma már rengeteg különleges ízű bejgli közül választhatunk.

Kezdjük a klasszikusokkal, hiszen a mákot és a diót is fel lehet dobni úgy, hogy az megfeleljen a modern igényeknek. A kandírozott gyümölcs mindkettőnek jól áll, ahogyan a máknak a meggy, a diónak pedig a barack. Utóbbit zserbós bejgli fantázianéven már számos helyen meg lehet találni, a Reök Cukrászdában például ez a legkeresettebb.

– A nálunk készült bejglik különlegessége, hogy nem sertészsírral, hanem marhafaggyúval készülnek – mondta el Kuklis Kriszta üzletvezető.

Szegeden találtunk olyan cukrászdákat is, ahol a mákot szilvával, illetve vörösáfonyával házasították, illetve olyat is, ahol a zserbós bejgli még csokiborítást is kapott. Aki azonban teljesen szakítani szeretne ezzel az ízvilággal, az is számtalan lehetőség közül választhat. A gesztenyés bejglit például egy újszegedi cukrászdában vörösboros aszalt meggyel bolondították meg, ugyanitt törökmogyorós-csokis, illetve marcipános-mandulás édességet is kínálnak. A belváros egyik legfrekventáltabb cukrászdájában pedig somlói, raffaello és szatmári szilva bejgli is létezik, sőt az Év Tortájából is készítettek karácsonyi süteményt. A boldogasszony csipkéje málnás-fehércsokis bejglit takar.

A cukrászdákban egy félkilós bejgliért 1980 és 3600 forint közötti árat kérnek, az előre csomagolt, üzletekben kapható termékekhez ennél olcsóbban is hozzá lehet jutni. És ha valaki azt gondolná, azok között nincs mákoson és dióson kívül más, annak eláruljuk: a Szegedi Sütödék készített idén például gesztenyés-csokis bejglit is, ráadásul – bolti bejgli ide vagy oda – kifejezetten finomra sikerült.