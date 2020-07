Van Gogh-másolatot is készített a 14 éves kamasz

Unaloműző hobbinak indult, mostanra azonban a festészet lett a szenvedélye Gedra Dorottyának. A 14 éves domaszéki lány másolt már Klimt- és Van Gogh-képet is, de vannak saját alkotásai is. Soha nem tanult képzőművészetet, a különböző technikákat az internetről leste el. Online galériája már van, de igazi kiállítást is szeretne.

Az online oktatás, majd a nyári szünet összességében közel félévnyi kötetlen mindennapokat adott a diákoknak. Sokan nehezen találták fel ma­gukat: a számítógép és a te­levízió előtt töltik napjaik nagy részét. A 14 éves Gedra Dorottya azonban nem tartozik közéjük: a járványnak köszönheti új hobbiját.

– Amikor iskolás lettem, rajzolni kezdtem. Pár évvel később egy versenyen díjat is nyertem, az ajándékom pedig egy csomag festék és tempera volt. Ezekkel és három ecsettel kezdtem el festeni két évvel ezelőtt, és hamar rájöttem, hogy ez sokkal jobban tetszik, mint a ceruzával való al­kotás – mesélte a kezdetekről a domaszéki tini. Mivel idén felvételizett, természetesen az utóbbi időszak elsősorban a tanulásról szólt, így csak időnként tudott időt keríteni a festésre, amikor azonban elkezdődött tavasszal az online oktatás, az egész napos otthonlétben szinte minden szabadidejét ezzel kötötte le.

– Különben unatkoznék – ma­­gyarázta, miért tölti a nyarát is alkotással. Mostanra komoly készlete van ecsetekből és festékekből is. Bár soha nem tanult festészetet, interneten néz videó­kat, ez alapján fejleszti magát. És innen merít témákat is. – Ha megtetszik egy kép, megpróbálom kicsit átalakítva én is megfesteni. Más színeket használok, vagy átformálom: hozzáteszek vagy elveszek belőle. De volt már két kép, amit teljesen lemásoltam, mert annyira tetszett – mesélte. Az egyik reprót A csillagos éjszaka, a másikat A csók című festményről készítette, vagyis Gedra Dorottya elmondhatja magáról, hogy Van Gogh- és Klimt-alkotást is másolt már.

Az elmúlt hónapokban több mint egytucatnyi festményt ké­­szített a tinilány. Egy részük a család otthonának falait díszíti, de festett már ajándékba is, sőt azért is, hogy kreatívan megmutassa szüleinek, milyen cipőre vá­­gyik. Kedvence azonban az absztrakt, illetve az olyan ember­ábrázolás, ahol nem fest arcot. Azt ugyanis nem szereti.

– Nagy vágyam, hogy egyszer pénzt is adjanak a képeimért, ezért jó lenne, ha kiállításokon is be tudnék mutatkozni. Persze az is nagyon jó érzés, hogy édesanyám bekeretezve kiakasztja, de az ismeretlenek véleménye nyilván nem lenne ilyen elfogult – mosolygott Dorottya. Hozzátette: annak is örülne, ha egy szakember foglalkozna vele, és elmondaná, hogyan tud javítani a technikáján. Egyébként magától is látja korábbi képeinek hibáit, ezért élete első festményét teljesen átalakította.

A domaszéki diáklány természetesen tisztában van azzal, hogy fiatal, képzetlen festőként a kiállítás még nagyra törő terv, online galériája azonban már van. Az Instagramon folyamatosan közzéteszi festményeit, sőt azok különböző fázisait is, így nyomon lehet követni, hogyan születik meg egy-egy képe. Ezt pedig folyamatosan bővíti, reményei szerint még évekig, hiszen nem szeretne ez­­zel a hobbijával egyhamar felhagyni.