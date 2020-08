Sok új vírusfertőzött van - Van olyan iskola a megyeszékhelyen, ahova már ma be kell menni

Nemcsak az országban, hanem Csongrád-Csanád megyében is jóval több a koronavírus-fertőzött, mint akár csak két nappal ezelőtt. A szakemberek szerint a növekedés azért is lehet, mert egyre többen lazítanak az egyébként kötelező szabályokon. Közben van olyan iskola, ahol már ma várják a diákokat.

Már 170 koronavírussal fertőzött beteget tartanak nyilván Csongrád-Csanád megyében, legalábbis ezt közölték tegnap a hivatalos tájékoztató oldalon. Ez öttel több, mint egy nappal korábban, és az elmúlt napokban folyamatos volt a növekedés, csakúgy mint az ország többi részén.

A szakemberek nem győzik elégszer elmondani, hogy továbbra is kerülni kellene azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Ezenkívül muszáj lenne tartani a szociális távolságot, valamint gyakran és alaposan kezet mosni.

Maszk, maszk, maszk

De bármilyen álhírek jelenjenek is meg a közösségi oldalakon, a legfontosabb védekezési eszköz továbbra is az orrot és szájat is eltakaró maszk. Ráadásul maszkból van éppen elég. A patikáktól kezdve a kis élelmiszerboltokon át egészen a kínai üzletekig, mindenhol lehet kapni ilyeneket.

Sőt, a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartása szerint a megyében jelenleg is csaknem harminc vállalkozás foglalkozik valamilyen védőfelszerelés- vagy fertőtlenítőszer-gyártással vagy -forgalmazással. Tegnap huszonkilencen szerepeltek a listán, köztük több egyéni vállalkozó is, akik szinte kizárólag mindannyian mosható maszk készítésével foglalkoznak.

Közben a megye iskolái folyamatosan jelentik be, hogy „normális” körülmények között kezdik meg a tanévet holnap.

Kezdődhet a tanév

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, azért dolgoznak, hogy az iskolákat ne kelljen bezárni. Arról is határozott a kabinet, hogy hatósági döntéssel lesz lehetőség – külön-­külön iskolánként mérlegelve – a bezárásra. Rámutatott: nem várt módon jól vizsgázott a digitális oktatási rendszer, de mindenkinek az az érdeke, hogy rendes menetrend szerint működhessenek az iskolák.

Szegeden, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban holnap tartják az évnyitót, reggel 8 órakor. Utána osztályfőnöki órák lesznek, majd hazamehetnek a tanulók.

A Dugonics András Piarista Gimnáziumban már ma délután szentmisével kezdenek. Ők arra is felhívták a figyelmet, hogy a kollégiumba is csak ma lehet beköltözni. Az óvintézkedések miatt a szülők a tanulókat csak az ajtóig kísérhetik, a kollégium épületébe nem léphetnek be.

Fertőtleníteni kell

Itt egy nyilatkozatot kell kitöltenie a tanulóknak az egészségügyi állapotukra vonatkozóan. Ezután testhőmérséklet-mérés következik. A tanulók csak maszkban léphetnek be a kollégiumba a beköltözéskor, alapos kézfertőtlenítés következik ezután. A Deák Ferenc Gimnáziumban is a holnapi lesz az első tanítási nap. Reggel lesz egy rádiós évnyitó, utána pedig itt is osztályfőnöki órák jönnek.

Szerbiában, a szabadkai Majsai Úti Általános Iskolában viszont az alsósok csak dél­előtt fognak iskolába menni. Itt azokat az osztályokat, ahova 15-nél több gyerek jár, kettéosztják, vagy nagyobb teremben helyezik el őket.