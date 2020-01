Van segítség mindenkinek – nem kell megvárni, amíg vér folyik

Csongrád megyében a rendőr-főkapitányság mellett valamennyi városi rendőrkapitányságon, illetve a Mórahalmi Rendőrőrsön is dolgoznak áldozatvédelmi referensek, akikkel személyesen, élőszóban vagy telefonon vehetik fel a kapcsolatot a bántalmazottak. Ha pedig valakinek azonnal segítség kell, akkor a 112-es központi segélyhívószámon kérhet rendőri intézkedést.

Januártól a települési jegyzőhöz is fordulhatnak azok, akiket családon belül bántalmaznak. Abban segítenek nekik, hogy időben és gyorsan – a rendőrség, az áldozatsegítő szolgálat vagy a jogi segítségnyújtók bevonásával – rendeződjön az életük.

Veszekedés közben gázolta halálra férjét az a nő, aki ellen erős felindulásból elkövetett emberölés miatt emelt vádat a napokban a Csongrád Megyei Főügyészség. A pár egy Szeged környéki faluban élt. A férfi rendszeresen italozott. Ha felöntött a garatra, erőszakossá vált, 2017 decemberében is ez történt. A részeg férfi lökdöste, fojtogatta párját, aki megpróbált elmenekülni a pokollá vált családi fészekből. Autóba ugrott és gázt adott, de férje az utcára is követte. A feldúlt nő a kocsival elsodorta a férfit, majd áthajtott rajta.