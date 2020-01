Vandálok ismét meghajlították Fátyol Misi vonóját

Megdöbbentő látványt nyújt a Korona előtt álló Fátyol Mihály-szobor: valaki a bronz alak kezében lévő vonót meghajlította, méghozzá úgy, hogy a húrja egy helyen – alighanem a feszegetéstől – megpattant, elszakadt. Mindez alig néhány héttel azután történt, hogy valaki a Csanád vezér téri zsidó emlékmű talapzatára firkált fekete zsírkrétával, majd később egy másik illető a főtéri Csipkesor hátsó, fehér falát rondította el piros festékszóróval. Az emlékjel rongálóját közben – mint megírtuk – elfogták, a másik vandált még keresik.

Az ismert cigány prímást, Fátyol Misit a városban nagyon sokan szerették, tisztelték. 2007-ben, mint egykori zenésztársa, Bozsogi Attila állt elő azzal az ötlettel, hogy szoborral kellene tisztelegni a neves muzsikus emléke előtt a Korona közelében. Aláírásokat és adományokat gyűjtött, majd 2009-ben a helyére került a makói Kiss Jenő Ferenc alkotása.

A Fátyol-szobor vonóját azóta többször megrongálták. Néhány évvel ezelőtt ugyancsak meghajlították, amit aztán hamar rendbe tudtak hozni, öt évvel ezelőtt viszont kitörték a muzsikus kezéből. Érdekes, hogy akkor a közelben eldobott vonót éppen Bozsogi Attila találta meg főtéri sétája közben. Legutóbb 2018 tavaszán törték le a vonót.

A szobor ötletgazdája, Bozsogi Attila a sokadik rongálás hírét szomorúan kommentálta közösségi oldalán.

– Egyszer s mindenkorra véget kellene vetni ennek a vandalizmusnak, és a teret pásztázó kamerákból ki kellene szűrni a tettest és a garázdát, példát statuálva komoly büntetésnek kellene alávetni, eljárni ellene – írta a közösségi oldalán.

Fátyol Misi 1909. szeptember 19-én született Makón. Tanítani az édesapja kezdte, ujjillesztéssel, hallás után, majd nagybátyja makói zenekarába került, később azonban Szegeden beiratkozott Belle Ferenc konzervatóriumi és főiskolai tanárhoz oktatásra. A kiváló pedagógusi munka és a vas­szorgalom meghozta az eredményt: az ország egyik legkiválóbb prímásának, Pertis Pálnak a zenekarába került Pest legelőkelőbb szórakozóhelyére, a Vadászkürt étterembe. Misi Pertis Pállal sok turnén vett részt, filmekben szerepeltek. Miután a belga uralkodó egyszer Budapesten élvezhette játékukat, majd gratulált nekik, a híres prímással eljutott a Belga Királyi Golfklubba is.

A turisták kedvence



Fátyol Mihálynak nem csak emléktáblája van a Korona falán, hanem szobra is áll előtte. A szo­borállítás ötletét felvető Bozsogi Attila több mint hatszáz támogató aláírást gyűjtött össze Makóról és az országból, és még 300 ezer forintnyi adományt is. Azt mondta: ha Szegeden Dankó Pista, Hódmezővásárhelyen pedig Béla cigány kapott szobrot, kijárna ez Makó legnevesebb prímásának is. A város országos pályázatot írt ki a szobor megalkotására, amit végül Kis Jenő Ferenc makói művész pályaműve nyert el. Az ötnegyedes, azaz az életnagyságúnál egynegyedével nagyobb alkotás Fátyol Mihályt bronzba öntve, kőtalapzaton nem játék közben, hanem kezében hegedűjével egy vendéglői tonett szék mellett ábrázolja, ezzel is kifejezve szerénységét és szakmai alázatát. A szobor rendkívül népszerűvé vált a turisták körében, nyaranta szinte mindig ül a széken valaki, akit éppen fotóznak.