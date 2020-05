Várják a templom „feltámadását”

Több mint százhetven éve áll a város szívében a Szent Anna-­templom: 1844-ben kezdték meg az építését a Károlyi család és a hívek adományaiból, majd Leeb Mátyás plébános 1847-ben áldotta meg a templomot. Az azóta eltelt évtizedek nem múltak el nyom nélkül az épületen, ráférne a felújítás.

A hetvenes években kívülről lefestették, azóta azonban sok helyen már a téglákig lekopott az épület. A legutóbbi fontos be­­avatkozás, a falak átvágásos szigetelése 2003-ban, állami segítséggel valósult meg. A plébánia vezetése többször próbálkozott egy teljes körű re­­noválás kérvényezésével az illetékes szerveknél, 2005-ben a teljes engedélyköteles építési tervek is elkészültek. 2016-ban a Szeged–Csanád Me­­gyei Egyházmegye Püspöki Hivatala több város templomainak felújítására, köztük a Szent Annáé­­ra is pályázott, de végül nem jártak sikerrel.

A templom legégetőbb problémája az elöregedett tetőszerkezet, ami a tavaly nyári viharokban is komolyan beázott, de belül is vannak jelentős problémák: az épület a boltívek mentén hosszában és keresztirányban is végig reped.

– A templom szerencsére a legfontosabb, vagyis lelki küldetését betölti, ezt a mostani online misék is jól mutatják, ettől függetlenül nagyon időszerű lenne a fizikai „feltámadása” is, vagyis a teljes körű renoválása, minimum kívülről, de belülről sem ártana. Ez viszont egy több száz milliós projekt lenne, ezt az egyházközösség saját erejéből nem tudja megteremteni, ehhez legalább városi szintű, komoly összefogásra lenne szükség – mondta el lapunknak Gruber László plébános.