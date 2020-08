Várni kell a makói fürdő bővítésére

Bár a makói Hagymatikum fürdő bővítéséről már 2017-ben megszületett a kormánydöntés, a beruházás indulását több tényező hátráltatta, és még mindig nem tudni, ki lesz a kivitelező. A fürdőzők így viszont az idei szezonban is zavartalanul pihenhetnek.

– A Hagymatikum kivitelezésére a közbeszerzési eljárás nyertese nincs még meg – ezt a tájékoztatást kaptuk a napokban a makói városházáról, amikor az eredményről érdeklődtünk.

Azért voltunk kíváncsiak, mert mint emlékezetes, már az év elején arról volt szó, hogy hamarosan kiderül, ki fogja végezni a fürdő bővítését, de egyelőre csend van a beruházás körül. Úgy tudjuk, azért, mert közbeszólt a koronavírus-járvány: tavasszal, mint minden más nagy állami beruházásé, a Hagymatikum költségvetése is átmenetileg egy központi vésztartalék-alapba került, így átmenetileg nem lett volna mi alapján leszerződni a kivitelezővel.

– 2017 decemberében született kormánydöntés a beruházás támogatásáról, majd egy év múlva új kormánydöntésre volt szükség, ugyanis az eredeti beruházást két részre bontották – az egyik önkormányzati, a fürdő bővítése, amelynek területén szálloda is épülhet, a másik állami, a sportuszoda építése – emlékeztetett Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere arra, miért húzódik a dolog hosszabb ideje.

Így 2019-ben sok mindent újra kellett tervezni, az új szállodával kapcsolatosan tervezői, befektetői és üzemeltetői egyeztetések kezdődtek meg. Januárban valóban ott tartottak, hogy a fürdő bővítésére az előző év őszén kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszaka lezárult.

A polgármester azt is elmondta, az összetett műszaki tartalom miatt több száz kérdést is pontosítani kellett a közbeszerzési eljárás során, melynek ajánlattételi szakaszának végén három ajánlattevő nyújtott be pályázatot. Jelenleg a közbeszerzési eljárás értékelési szakaszában beérkezett ajánlatok hiánypótlása van folyamatban. Amennyiben az eljárás eredményes lesz, lehetőség nyílik a nyertes ajánlattevővel szerződést kötni, amennyiben nem, új közbeszerzési eljárást kell indítaniuk.