A vásárhelyi Nádor utcai óvodában megjelent a koronavírus

Hódmezővásárhelyen, a Nádor utcai óvodában egy személynél kimutatták a koronavírus jelenlétét. Egyelőre nincs szó az intézmény bezárásáról, a dolgozókat és a gyerekeket pénteken és hétfőn tesztelik.

– A mai napon kaptuk az értesítést, hogy a Nádor utcai óvodánkban pozitív vírusteszttel azonosítottak egy személyt. Két másik óvoda is érintett, mivel az elmúlt időszakban volt közös programjuk – jelentette be Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere tegnapi sajtótájékoztatóján.

A népegészségügy két szűrést végez az óvodában dolgozók és az óvodások körében, az egyiket pénteken, a másikat pedig valószínűleg hétfőn. A két vizsgálat tisztázza, hogy vannak-e további covid-fertőzöttek. A polgármester azt javasolta, aki meg tudja oldani, csak a szűrésre vigye be a gyermekét.

Márki-Zay Péter azt is bejelentette, hogy hétfőtől visszaállítják az operatív stáb munkáját. A sajtótájékoztatón elhangzott, a polgármesteri hivatalban a folyosón és a közösségi terekben a dolgozóknak és az ügyfeleknek is kötelező a maszk viselése. Ez mostantól érvényes a város egyéb intézményeire is.

Az önkormányzat sportlétesítményeibe hétfőtől a szülők nem kísérhetik be a gyerekeket, csak a sportolók, az alkalmazottak és edzők léphetnek be. A múzeumban, kiállítóhelyeken, művelődési házban a kiállítások megnyitói szűkkörűek lesznek, az eseményeket online közvetítik. A tárlatokat nemcsak a megnyitón, a teljes időtartamban is ingyen lehet megtekinteni, de egyszerre maximum csak 50-en. Így lesz ez az Őszi Tárlat esetében is. A piacon viszont egyelőre nem tervez szigorítást az önkormányzat.

A szociális létesítményekkel kapcsolatban Kis Andrea alpolgármester elmondta, az idősek otthonában részben megmaradtak a tavaszi óvintézkedések. Jövő hétfőtől a fekvő lakókat nem lehet látogatni, a többiek pedig az udvaron fogadhatják hozzátartozóikat. A bölcsődékben és hétfőtől az önkormányzati óvodákban is naponta többször mérik a gyermekek testhőmérsékletét, a lázmérőket most szerzik be.

A strandot egyelőre nem zárják be.