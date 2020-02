Védettséget kaphat Móra fája

A baktói kocsányos tölgy már akkor is a helyén állt – igaz, jóval kisebb volt –, amikor Móra Ferenc vezetett ásatást Baktón. Helyi védettséget kaphat, és ezzel rendszeres gondozást, állapotfelmérést.

Négy régészeti ásatást megélt már Móra Ferenc tölgyfája a Bika-tó közelében, Baktó azon része, ahol áll, kiemelt lelőhely. Lapunkat Borsi Ferenc nyugdíjas erdész kereste meg, aki aggódik a több mint százéves fa miatt. Szeretné, hogy története és kora miatt helyi védettséget kapjon.

Móra Ferenc a tövében jegyzetelt

– Móra Ferenc a tölgy alatt jegyzetelt, amikor itt vezetett ásatást – mesélte, amikor Kürti Béla nyugalmazott régésszel, Móra-kutatóval megmutatta nekünk a fát. 1930-ban Móra Ferenc, a szegedi múzeum akkori igazgatója feltárást végzett a Baktó-dűlői 386. számú földbérlet gyümöl­csösében. Szarmata, avar és 10–11. századra keltezhető sí­­rok kerültek elő, a lelőhelyet a szakma azóta Szeged-Makkos­erdő néven ismeri. A kocsányos tölgyet a környéken élők is Móra Ferenc fájának nevezik. A lelőhelyet 1978-ban azonosította Kürti Béla, részben a tölgyfa segítségével, 1979-ben vezetett ugyanitt ásatást.A Szélső sor 17. alatti telken házat építenek, az utolsó ásatás az építkezés előtt zajlott a házalap helyén. Löffler Zsuzsanna, a múzeum régésze vezette tavaly: Móra születésnapján, július 19-én virágcsokor került a tölgy tövébe. Korabeli fotót is láttunk a Móra-féle feltárásról.A fa azon még nem nagy, és telken kívül áll, most a drótke rítés belső oldalán, éppen a telekhatáron.

150 éves lehet az őshonos kocsányos tölgy

A Dél-Alföldi Erdészeti Zrt.-hez (Dalerd) fordultunk. Pontos mé­­rések után kiderült, hogy a kocsányos tölgy nem a telekhez, nem is az önkormányzathoz tartozik, hanem a Dalerd területén áll, de ők nem vállalnak felelősséget a fáért.

A szeptemberi nagy vihar után a telek tulajdonosa is ag­gódott, mert hatalmas korhadt ágak szakadtak a házalapra. Nyesést szeretett volna kérni. Amennyiben egy fa helyi vé­dettséget kap, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szakemberei gondozzák, tudtuk meg Makrai Lászlótól, a cég igazgatójától. A Szeged helyi jelentőségű természeti területei­nek és emlékeinek védelméről szóló rendelet rendelkezik a védett fák kezelési módjáról. Be­­leolvastunk: a kezelési terv része a növények jó fiziológiai és ökológiai állapotának biztosítása. Ebben benne van a gallyazás, a veszélyes, száraz ágak eltávolítása, az évenkénti állapotfelmérés is.

Szeged közgyűlése dönt

Szeged megyei jogú város ön­kormányzatától megtudtuk: Borsi Ferenc december 18-án benyújtott kérelmében kezdeményezte a tölgyfa védetté nyilvánítását. A növény egy kocsányos tölgy, őshonos fafaj, a kora a bejelentő elmondása szerint 150 évre be­csülhető.

Január 9-én a szegedi polgármesteri hivatal munkatársai a városüzemeltetési és főépítészi irodáról, valamint a környezetgazdálkodás szakemberei helyszíni bejárást tartottak. Egyetértettek abban, hogy a koros tölgyfa javasolt a védetté nyilvánításra. Az eljárást elindítja a polgármesteri hivatal, az ügyben Szeged közgyűlése dönt.