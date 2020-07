Vége a szerbiai piacozásnak egy időre

A szomszédos országokban egyre súlyosabb a koronavírus-járvány, ami miatt a magyar kormány újabb óvintézkedéseket jelentett be. Ezek egyelőre csak a külföldre utazókat érintik, akiknek, ha veszélyesnek minősített országból jönnek Magyarországra, karanténba kell vonulniuk. Ez vonatkozik Szerbiára is, viszont akik dolgozni mennek, azok megússzák a kéthetes bezártságot.

A koronavírus külföldről behurcolásának veszélye miatt a kormány bizonyos országok kapcsán beutazási korlátozásokról döntött, amelyek mától érvényesek. Az országokat piros, a sárga és a zöld jelzéssel különböztetik meg. Magyar állampolgár zöld jelzésű országból kontroll nélkül léphet be. Sárga vagy piros jelzésű országból belépve a határon megvizsgálják és 14 napos karanténba kell vonulnia. Ez alól kivételt az jelent, ha a megelőző 5 napban 48 óra időkülönbséggel két negatív koronavírus-tesztet tud hitelt érdemlően felmutatni. A sárga jelzésű országból érkező magyar állampolgár az első koronavírus-tesztet követően szabadulhat a karanténból, míg vörös jelzésű ország esetében két negatív tesztre van ehhez szükség.

Tesztek kellenek a szabadsághoz

Az Operatív Törzs Szerbiát a sárgával jelölt országokhoz sorolta, ami azt jelenti, hogy most jó ideig nem érdemes azon gondolkodni, hogy mit lehet olcsóbban beszerezni a szabadkai piacon. A közlekedési vállalatok már be is jelentették, hogy korlátozzák, vagy ideiglenesen megszüntetik járataikat.

A Subotica-trans Utasforgalmi Közvállalat azt jelentette be, hogy a továbbiakig ideiglenesen szünetel a Szabadka-Szeged nemzetközi járatuk. Amikor a járványveszély miatt hozott intézkedések megváltoznak, valamint a Magyarországra való belépési szigorítások enyhülnek, akkor a Subotica-trans újra indítja a szegedi járatot. Erről a változásról is időben tájékoztatják majd az utazókat.

Azt pedig már a magyar vasúttársaság közölte, hogy mától átmenetileg szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország között.

A vonatok sem járnak

Így az Ivo Andric nemzetközi gyorsvonatpár meghatározatlan ideig nem közlekedik egyik irányban sem Kelebia és Újvidék között. A vonatpárral a belföldi utasok Budapest és Kelebia között viszont továbbra is utazhatnak. A nemzetközi utazásról lemondó utasoknak a MÁV-Start a nemzetközi menet- és helyjegyeket kezelési költség nélkül visszaváltja.

Ha a pénztárban készpénzzel vásárolt nemzetközi menetjegy értéke nem haladja meg az 50 ezer forintot, azonnali visszatérítést kérhet az utas. Az 50 ezer forintnál nagyobb értékű, készpénzért vásárolt menetjegyek árát viszont csak úgy kaphatják vissza, ha kitöltenek egy igénybejelentő nyomtatványt.

Ingázni szercsére lehet

Van viszont egy jó hír is, legalábbis azoknak, akik munkavégzés miatt ingáznak Magyarország és Szerbia között. A Vajdasági Magyar Szövetség tárgyalásokat kezdeményezett a magyarországi kormánnyal az ingázó munkavállalók és a mezőgazdasági idénymunkások érdekében. Elérték, hogy érvényes útiokmányok és munkáltatói igazolás vagy földtulajdoni lap birtokában karanténmentesen átjárhatóak lesznek a szerb-magyar határátkelőhelyek.