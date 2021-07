Végéhez közeledik a Petőfi Szálló felújítása

Az épületen kívüli, de a telken belüli befejező munkák zajlanak jelenleg az egykori Petőfi Szálló felújítási beruházásának keretében. A tereprendezés mellett burkolatot raknak és kerítést építenek.

A tervek szerint szeptemberben nyit a Tóth József Színház és Vigadó, addig azonban még néhány munkát el kell végezni az épület körül. Most az udvaron zajlik tereprendezés mintegy 1100 négyzetméteren, emellett 900 négyzetméteren burkolatot is építenek, továbbá egy 70 méteres kerítés is készül az épület hátsó részénél. – Most az épületen kívüli, de telken belüli befejező munkák folynak. Ez külső udvarrendezést, kültéri burkolat- és lejáróépítést és ke­­rítésépítést jelent – tájékoztatott Takács Gábor, a városfejlesztési csoport vezetője. – A kaputól a teherforgalommal be kell tudni jutni a színház hátsó, technikai bejáratához, annak a megközelítő útvonala is most készül, illetve az épületszárnyak által közrefogott, belső udvar kerengős, burkolatos, járdás részét alakítja ki a kivitelező – tette hozzá.

Emellett a Kossuth utcai épületszárnyban a földszint felett jelenleg található salakbeton födémlemezt is kicserélik, ahelyett 155 négyzetméteren új, vasbeton födémlemezt építenek.

– A színház szalonjai feletti, jelenlegi felújítással nem érintett épületrész födémjeiről van szó. Ezt azért célszerű most megcsinálni, mert a későbbiekben egy működő, üzemelő intézményben ezt már sokkal bonyolultabb és nehezebb lenne megoldani. Ez többhetes munka, zajjal, bontással jár, ezért ezt célszerű a színház megnyitása előtt elvégezni – egészítette ki Takács Gábor.