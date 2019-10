Véghely Tamás szerint a gagyi már uralkodói szintre lépett

Energetika vagy a energ-etika? – Véghely Tamás villamosmérnök, napenergia-szakértő szerint nem mindegy, hogyan mondjuk, azonban a megújuló energia világában mindkettőre szükség van.

A szakértő a XXII. újszegedi bioépítészeti napokon adott elő, ahol felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy hazánk rossz irányba tart a napelemes rendszerek építésével, hiszen a bádogostól a cukrászmesteren át mindenki ezzel szeretne már foglalkozni. „Nem törődnek a szakmai hozzáértéssel, tudással, a vevők pedig gyanútlanul hisznek nekik, ezáltal kiszolgáltatottakká válnak, hiszen nem ismerik az 500-600 napelemgyártó céget, így nem tudják, melyiket válasszák. Inkább a trendi szlo­geneknek hisznek, nem tudják, mi a valóság” – emelte ki.

Véghely Tamás rámutatott: ötvennél is több módszer van, amellyel csapdába csalják a vásárlókat, akiknek érdemes odafigyelniük a műszaki adatlap hitelességére, hogy az üveglap edzett vagy sem, hogy megvan-e a 4 mm vastagsága vagy csak 3,8 mm, illetve hogy a cellák milyen vastagságúak – ezek valóságtartalmára egy-egy jégeső során derül fény. Emellett a minőségre is ügyelni kell, a C vagy D osztályt nem érdemes választani, mert 1–5 éven belül végzetes hiba keletkezhet bennük.

Azt mondja, a gagyi uralkodói szintre lépett az energetika világában, elképesztő cikkeket találni a világhálón, több ilyet is megmutatott az előadás során, egyik ilyen volt például az az írás, amely szerint egy jogszabály szerint a vevő és az eladó is tettes, ha hibás a rendszer. Azonban van, hogy a vásárlók csak akkor jönnek rá, hogy rossz választás volt, amikor egyre több panasz érkezik a cégre, a rendszert kiépítőkre, panaszukkal pedig hiába keresnék fel őket, csupán azzal a felirattal találják magukat szembe, hogy: „Az oldal nem található.”