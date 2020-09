Végre felavatták a makói Ford-falat – Galéria

Hetek óta elkészült, szeptember 25-én pedig hivatalosan is átadták a felújított makói Ford-falat. Annak az épületnek a Vásárhelyi utca felőli faláról van szó, amelyben a Galamb-testvérek jóvoltából valaha az amerikai Ford-autógyár lerakata működött.

– Galamb József életútja arra is példa, hogy egy tehetséges magyar fiatal akár egy kisvárosból is meghódíthatja a világot. A kormány ehhez minden segítséget megad nekik – mondta Danku Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára Makón, a felújított Ford-fal avatásakor.

Azt is hangsúlyozta, hogy a kormány számára fontos az épített örökség védelme és külön figyelmet fordítanak azokra az emlékekre, amelyek egy-egy kiemelkedő személyiséghez kötődnek. Ezek egyike a makói születésű Galamb József, akit szerte a világon ismertnek, mint a Ford T-modell konstruktőrét.

A Vásárhelyi utca elején található ipari műemlék kálváriájáról lapunk is többször tudósított.

Ezt Halmágyi Pál, a helyi múzeum igazgatója idézte fel, visszanyúlva egészen addig, hogy József testvérei jóvoltából az épületben működött a makói Ford-lerakat a második világháborúig, amit az amerikai autógyár hivatalos képviseletként is elismert. Az államosítás után a népi iparművészeti kisszövetkezet vette használatba, a falra festett ipartörténeti jelentőségű reklámfeliratok és ábrák pedig évről évre halványabbak, kopottabbak lettek. Ez nem csoda, hiszen a rendszerváltásig Galamb munkásságát kevéssé ismerték el szülőhazájában – emlékeztetett a történész.

A felújítás sok évi várakozás után végül tavaly kezdődhetett meg. A szaktárca 5 millió forint támogatást biztosított a beruházáshoz, amit a makói önkormányzat 7-tel egészített ki, de hozzájárult az ügy sikeréhez a Népi Iparművészeti Kft., sőt a Galamb József leszármazottai is. Ennek köszönhetően a fal újra régi szépségében pompázik, sőt egy emléktáblát is kapott – ez utóbbit az ünnepség résztvevői megkoszorúzták. A rendezvényen a helyi veteránjármű-egyesület jóvoltából korabeli Ford-autók is felsorakoztak.