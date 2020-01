Vékony a jégréteg a szegedi tavakon – ne menjen rá!

A hideg időjárás miatt elkezdtek befagyni a szegedi záportározó tavak és a Holt-Maros is, jelenleg jellemzően 1,5-2 cm-es a jégréteg. De sehol nem biztonságos.

A hideg időjárás miatt elkezdtek befagyni a szegedi záportározó tavak és a Holt-Maros is, jelenleg jellemzően 1,5-2 cm-es a jégréteg. Ezek a tavak, ha be is fagynak, a jég nem egyenletes pl. a vízbefolyások környékén, vagy a magas partfal mentén. Épp ezért életveszélyes lehet ezek jegére merészkedni! Szegeden nincs kijelölt korcsolyázó hely a tavakon, záportározókon – figyelmeztet a Szegedi Vízmű.