Vérplazmaadással segíthetnek a koronavíruson már átesettek

Már kezelnek koronavírusos beteget passzív immunizációs eljárással hazánkban. Akik már igazoltan átestek a fertőzésen, Szegeden is segíthetnek.

– A koronavírussal fertőzött beteg immunrendszere ellen­anyagot, úgynevezett antitestet termel, ezáltal tudja legyőzni a betegséget. A gyógyult és már egészséges emberek plazmájából egy speciális eljárással kész ellenanyagot tudunk kinyerni. Ez a súlyos állapotban lévő, legyengült immunrendszerű betegek számára nagy segítség, hiszen készen kapják azt az ellenanyagot, ami elpusztítja szervezetükben a vírust – magyarázta Gyimesi Hilda, a Plazmaszolgálat Kft. orvos­szakmai vezetője.

A múlt héten tudományos konzorcium alakult az operatív törzs támogatásával, hogy a koronavírus-fertőzésen átesettek vérplazmájából terápiás készítményt hozzanak létre. Szakmai partnerként a Plazma Pontokat működtető Plazmaszolgálat Kft. várja a donorjelöltek jelentkezését a koronavirusplazma.hu címen.

– A koronavírus kezelésére nincsenek speciális gyógysze­rek, ezért vezették be ezt a passzív immunizációs eljárást, amelyben meggyógyult emberek vérplazmáját használják fel a betegek gyógyítására. Jelenleg egy beteget kezelnek plazmaterápiával az intenzív osztályon, az orvosok ígéretesnek tartják nála ezt a kezelést – tudatta Gyimesi Hilda. Egy donortól levett plazmából három vérkészítményt állítanak elő, ez a jelenlegi protokoll alapján egy beteg terápiás dózisát jelenti. Ugyanakkor egy donor többször is adhat plazmát, és így több betegnek is esélyt teremthet a gyógyulásra.

Gyimesi Hilda kifejtette, elsősorban azoknak a férfiaknak a jelentkezését várják, akik igazoltan átestek a koronavírus-fertőzésen, minimum két hete tünetmentesek és a karantén állapotot esetükben már feloldották. Először azt vizsgálják meg, hogy kellő mennyiségben van-e ví­rusellenes ellenanyaguk. A nők plazmája olyan fehérjéket tartalmazhat, amelyek a betegek számára súlyos transzfúziós szövődményt okozhat.

– Ugyanakkor a Covid–19-en átesett nőket is várják plazmaadásra, a férfiakkal együtt. Az ő plazmájukból gyógyszergyári körülmények között állítanak elő egy olyan készítményt, ami a koronavírus-fertőzött betegek gyógyítására alkalmas – fejtette ki az orvosszakmai szakértő. A koronavíruson átesett személyek a Szegedi Plazma Pontokon adhatnak vérplazmát, segítve ezzel a többi beteg gyógyulását.