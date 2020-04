Versek a digitális térben

1905. április 11-én, azaz pontosan 115 éve született József Attila, tiszteletére ezen a napon ünnepeljük a magyar költészet napját. Ki komolysággal, ki humorral emlékezik ma a magyar költészet nagyjairól.

Idén egyetlen akció sem buzdít arra, hogy árasszuk el a várost, a köztereket versekkel, a kötészet napi akciók, kihívások teljesen átkerültek a digitális térbe. Hiszen a kedvenc költőnk sorait ki tudjuk posztolni a netre, sőt videóra lehet venni, ahogyan felolvassuk, elszavaljuk a számunkra kedves mondatokat. Sokan tesznek így a közösségi oldalakon, Irodalmi és művészeti portálok, kulturális intézmények is emlékeztetnek az ünnepre.

A Csongrád megyei könyvtárak közösen például Kosztolányi Dezső Boldog, szomorú dal című verséhez készítettek egy videósösszeállítást.

A Szegedi Somogyi Könyvtár 2017-ben csatlakozott a Posztolj verset az utcára kezdeményezéshez, idén a lefotózott verseskötetek posztolására buzdítják a líra szerelmeseit. Aktuális ki van a maszk mögött játékuk is az ünnephez kapcsolódik.

A magyar költészet napja alkalmából a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum igazgatója, Miklós Péter városukhoz kötődő két jeles költőnkről emlékezett meg.

A múzeumigazgató elmondta: a városban élt Makai Ödön ügyvéd, József Attila sógora és egy ideig gyámja, aki a vásárhelyi zsidó temetőben nyugszik, s aki házának József Attila sokszor volt a vendége az 1930-as években. A költő testvérével, Jolánnal – Makai akkori feleségével – gyakran kirándult a város környékén. Emellett sógora ruhát készíttetett neki itt, s több versének keletkezési helye is Vásárhely.

A szegedi egyetemi évei végén járó Radnóti Miklós 1935. május 25-én volt Hódmezővásárhelyen. Itt Wiener Tibor ortodox lelkész – aki jelentős műgyűjtő is volt, s kollekciója egy részét a Tornyai János Múzeum őrzi – fogadta. Nemcsak a helyi szerb templomot és annak egyházművészeti értékeit mutatta be, de pogácsával és barackpálinkával is kínálta a költőt és barátait, valamint fölolvasta nekik az ószövetségi Bibliából Náhum próféta könyvét. Miklós Péter szerint ez azért fontos, mert néhány évvel később Radnóti költészetének egyik kulcsversében, a Nyolcadik eclogában bukkan föl Náhum próféta, akinek mintájául – mint azt a vásárhelyi irodalomkutatás föltételezi – maga Wiener Tibor, a szakállas, határozott hangú pópa szolgált.

Az idei költészet napi akciók sem nélkülözik a humort és a kreativitást. Ezt az alábbi képet a Facebook Ez a mai szóviccem csoportjában posztolták.

#nagyonfájkihívás

Az internetes kihívások sorából sem maradhatott ki a verses tematika. Idén érdekes fúziók születettek belőle. Voltak olyanok, akik a gasztronómiát ötvözték a versekkel, hiszen az irodalom egyfajta szellemi táplálékot jelent. Az étel fotózásnak nagy hagyományai vannak a közösségi oldalon, de ma az ízlésesen megterített asztalon lévő tányérban papírra írt versek szerepelnek.

A plankelj és szavalj kihívás a SUHANJ! Alapítvány fitnessz akciója, amely egyesíti magában a mozgás és a kultúra fontosságát, ugyanakkor felhívja a figyelmet a fogyatékkal élőkre is, akiknek 2010 óta szerveznek közösségi sport rendezvényeket. A költészet napi kihívás üzenete, hogy gondoljunk azokra a társainkra, akik egész életükben egyfajta társadalmi karanténban élnek.

A járvány idején egyébként számos olyan mém is készült, mely a művészetek fontosságára hívta fel a figyelmet.