Versmondással lepné meg a magányosokat

Zita hívő keresztény, sokat segít másoknak.

– A lányom egyik este szólt, hogy egy számomra ismeretlen számról hív majd valaki, aki egy szép verssel lep meg – mesélte olvasónk, Purák Péterné Zita.

– Ez a pécsi színház akciója volt. Kíváncsian vártam a meglepetést. Így is történt, egy férfi mondta el azt az Ady-verset, amit a lányom kért. Megkérdezte, hogy vagyok, hogyan viselem a koronavírus miatti korlátozásokat. Nekem is, aki családban élek, nagyon jólesett beszélgetni. Biztosan sokan vannak, akik most, a veszélyhelyzetben pedig csak kevesebb élőszót hallanak, talán mert az idősebb korosztályhoz tartoznak, és most nem járhatnak el otthonról. Hátha nekik is jólesne, ha meglepetésként elmondanék egy szép verset, vagy egy zsoltárt, néhány kedves szó kíséretében.

– Ha valaki szeretne önmagának, vagy hozzátartozójának egy szép verset, zsoltárt, írjon a [email protected] címre – mondta Zita.