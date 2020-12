Verte feleségét, alkohollal és cigarettával kínálta gyerekét

A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a helybeli férfivel szemben, aki éveken keresztül bántalmazta feleségét, sok esetben három, közösen nevelt gyermekük szeme láttára.

2016. februárja és 2020. januárja közötti időszakban a férfi alkoholfogyasztást követően heti rendszerességgel kiabált és veszekedett párjával az otthonukban. Vitáik során rendszeresen sértő, trágár kifejezésekkel illette a nőt, akit lökdösött, ököllel és tenyérrel is megütött. Egy alkalommal a hangos éjjeli veszekedésre a gyermekek is felébredtek, és

szemtanúi voltak annak, ahogyan édesanyjukat a vádlott egy üres borosüveggel fejbe vágta.

Egy további vita alkalmával a vádlott a földre lökte a sértettet, és egy bozótvágó kést szegezett a tarkójához, azt állítva, hogy levágja a fejét. Máskor féltékenységben azzal fenyegette, hogy meg fogja ölni, el fogja ásni a kertben, illetve felakasztja.

A viták miatt többször is kihívták a rendőrséget.

A vádirat szerint a férfi a gyermekeket több alkalommal is alkohollal kínálta meg. Két és fél éves fiával a többi gyerek előtt sörrel koccintott és meg is itták együtt az italt. Olyan is előfordult, hogy egy égő cigarettát adott neki, amibe a kisfiú beleszívott. A vádirat szerint

az egyik, két éves kislányt is arcon ütötte azért, mert nem pakolta el a játékait.

A vádlott a gyermekek testi, értelmi erkölcsi és érzelmi fejlődését veszélyeztette, a járási ügyészség kapcsolati erőszak bűntettével, kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, védekezésre képtelen személy bántalmazásával, valamint házastárs sérelmére elkövetett zaklatás bűntettével vádolja.

Bűnösségének kérdésében a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság fog dönteni.