Veszélybe kerülhet az autónk garanciája

A járvány megjelenésével felértékelődött a gépkocsik napi szintű használata, a fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében csökkenteni kell a személyes kontaktusok számát – a közösségi közlekedésnél ajánlottabb az autózás. Most még inkább fontos a jármű megfelelő műszaki állapotának megőrzése.

Gumi- és pollenszűrőcsere, fo­lyadékszintmérés, futómű- és fékrendszertisztítás – néhány feladat azok közül, amelyeket mindenképpen el kell végezni autónk tavaszi felkészítése so­­rán. Érdemes időben bejelentkezni a szervizbe, lehet, hogy később már nehezen tudnak a szakemberek időt szorítani egy-egy munkára. A jelenlegi járványügyi helyzetben azonban sokan visszamondták a szerviz­alkalmat.

Anyagi veszteség

Ez valahol érthető, az emberek, ha tehetik, maradjanak otthon – ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát, és így a fertőzés terjedésének kockázatát. Ugyanakkor nem ajánlott figyelmen kívül hagyni autónk állapotát ebben az időszakban sem.

Ez nemcsak azért fontos, hogy kocsinkra mindig számít­hassunk – főleg munkába já­­ráshoz, bevásárlásnál vagy gyógyszertárba menet –, hanem a gyártók által vállalt garancia miatt is. Az ugyanis csak akkor érvényes, ha az előírt karbantartásokat időben, a megengedett futásteljesítmény betartása mellett végeztetjük el. Ellenkező esetben a garancia elvesztése ko­moly anyagi veszteséget jelent akár váratlan és költséges meghibásodás, akár a használt autó értékesítése során.

Maradj otthon!

Az autógyártók is tisztában vannak ezzel, minimális toleranciát is tanúsítanak ezzel kapcsolatban, tekintettel a rendkívüli jár­­ványhelyzetre. A gyártói ga­­ranciák türelmi idejéről a márkaszervizek tudnak felvilágosítást adni, amivel jó, ha az autótulajdonosok tisztában vannak, és ennek megfelelően végeztetik el a kötelező karbantartásokat.

Több márkakereskedés is megoldotta már Csongrád me­­gyében, hogy az ügyfélnek ki se kelljen mozdulnia otthonról ahhoz, hogy elintézze autójának aktuális szervizét. Egyeztetett időpontban és helyen átveszik a gépkocsit, beviszik a műhelybe, és elvégzik a karbantartást, a szükséges javításokat. Ezt követően, a higiéniai szabályokat be­tartva, maszkban és kesztyűben viszik vissza az autót.

Fertőtlenítés

A kormány- és ülésvédő használata egy magára valamit is adó szakszervizben békeidőben is elvárható. Mára az lett az átadás előtti külső és belső tisztítás, fertőtlenítés, ahogy a légkondicionáló berendezésnél is – egyéni igények alapján. Választható a kapcsolat nélküli átadás-átvétel, ilyenkor az ügyfélnek videón rövid összefoglalót adnak az elvégzett munkákról. Az esetlegesen későbbi javításokról pedig ajánlatot kap, amit egy kattintással el is tud fogadni.