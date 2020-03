Veszélyhelyzetben lejárhat az autó műszaki vizsgája

Nemcsak a személyi okmányok nem járnak le a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt, a műszaki vizsgára sem feltétlenül szükséges elvinni a kocsikat. Ilyenkor a kötelező biztosítás is téríti a kárt, amit „békeidőben” nem tenne meg.

Már korábban több csatornán is felhívták a figyelmet arra, hogy az új koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos, március 12-t követően lejáró okmánya a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényes. Mi a teendője azoknak, akiknek a napokban járna le az autójuk vizsgája?

Fékezett üzemmód

– A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt ve­szélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Kormányrendelet alapján lejáró hivatalos okmányok, így a személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, a forgalmi engedély és a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek – írta a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztálya.

Vagyis amíg a veszélyhelyzet tart, nem kötelező műszaki vizsgára vinni az autókat, a forgalmi engedélyek is a megszűnést követő 15 napig érvényesek Magyarország területén. Aki mégis a járvány ideje alatt szeretné elintézni a műszaki vizsgát, van rá lehetősége. Fékezett üzemmódban ugyan, de jelenleg is folyik a vizsgáztatás a korábban egyeztetett időpontok szerint, és újabb jelentkezéseket is fogadnak.

Állnak rendelkezésre

A Maradj otthon! kampány kap­­csán senkit sem biztatnánk felelőtlen – autós – bóklászásra, de az sem véletlen, hogy a kormány eddig még nem korlátozta a szervizek működését, és ezek nagyobb része természetesen vizsgajogosultsággal is rendelkezik. Nem szükséges, és nem is szabad ottmaradni a műhelyben, elég leadni a kocsit a kulccsal és a forgalmival, mindent intéznek.

– Amíg a veszélyhelyzeti in­­tézkedések engedik, és nem születik korlátozás, a megfelelő biztonsági követelményeket és a kormány eddigi rendelke­zéseit betartva márkaszervi­zünk továbbra is nyitva van, a műszaki vizsgáztatás is elérhető – olvasható az egyik márkaszerviz portálján. Ők, mint sokan mások, hétköznapokon 8–17 óra, szombaton pedig 8–12 óra között állnak az ügyfelek rendelkezésére.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) is felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírussal kapcsolatos kormányzati intézkedések keretében a lejáró okmányok érvényességét meghosszabbították. Így ezeket a biztosítók is elfogadják. Az elmúlt napokban a sajtóban találgatások jelentek meg arról, hogy ha lejárt műszakival közlekedő autós okoz balesetet, akkor ezt esetleg nem téríti a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása, mivel a társaság arra hivatkozhat, hogy a baleset okozója megszegte az egyik legfontosabb szerződési feltételt.

Kötelező a biztosítás

– Ezért is szükséges nyomatékosan hangoztatni, hogy a biztosítótársaságok a veszélyhelyzet idején, illetve azt követően tizenöt napig elfogadják a lejárt okmányokat. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden gépjárművezetőnek továbbra is rendelkeznie kell érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással – írta közleményében a Mabisz.

Aki az elkövetkező időszakban szeretné vagy kénytelen gépjárműve ügyeit intézni, annak érdemes figyelni a kormányablakok megváltozott ügyfélfogadási rendjére, amit a https://kormanyablak.hu/hu oldalon tud követni. Beesni csak úgy nem lehet, időpont-egyeztetés után viszont igen.