Vetélytársukat támadják az üvegeken

Olvasóink is tapasztalhatták már tavasszal, hogy akár napokig is támadja egy-egy madár a tükröződő felületeket. A saját tükörképét véli ilyenkor betolakodónak, és meg is sérülhet: Szegeden egy fekete rigó három napig kitartott. Megtudtuk, hogyan segíthetünk a helyzeten.

Csongrád megyei olvasóink is tapasztalhatják ebben az időszakban, hogy madarak támadják akár napokig házak, irodák ablaküvegét, nagyobb tükröződő felületeket, autók visszapillantó tükrét és szélvédőjét. A Magyar Madártani Egyesület is adott ki közleményt a témában, amiből kiderül: a köl-

té­­­si időszak kezdetével felerősödik a területféltő magatartás, amikor a madarak elüldözik a betolakodót. A mestersé-

ges tükröződő felületekhez ha­­sonlóan gyakori, ráadásul stabil és tiszta tükörkép a természetben nem létezik, és a madaraknak evolúciós szinten nem volt lehetőségük alkalmazkodni ehhez az ingerözönhöz.

Betolakodónak hiszi saját magát

Vetélytársat, betolakodót lát a hím madár a saját képmásá­ban, ami nem adja fel. A természetben ez nem történhet meg, hiszen ha a nyugodt víz­­tükör téveszti meg a madarat, a hullámzással eltűnik a tükörkép is. A mesterséges tükröződő felületeknél viszont a madár akár napokig is küzd saját maga ellen, közben legyengülhet, meg is sérülhet, folyamatos a kopogás, ürülékszennyezés. Ha viszont a saját, el nem tűnő tükörképe ellen küzd napokig, nem táplálkozik rendesen, nem tudja a területét megvédeni a valódi riválisoktól, és akár a fiókák etetésébe való besegítést is hanyagolhatja.

Néhány éve Sásdon egy gó­­lya olyan hevesen támadta a saját tükörképét, hogy több üveg betört, és ezt egy állat ne­­hezen ússza meg sérülés nélkül. A természetben a hím madár feladata ebben az időszakban a párja és a terület védelme. Ez a viselkedés va­lójában nem furcsa – csak ne­künk.

Három napig támadta

– Nem sokkal a közlemény ki­­adása előtt keresett meg egy szegedi cég tulajdonosa. A cég nagy méretű ablaksorral ellátott épületben működik, és már harmadik napja járt oda küzdeni a vélt betolakodó ellen egy hím fekete rigó – hozott fel egy példát Tokody Béla, a Magyar Madártani Egyesület szegedi csoportjának titkára: féltették a madarat, ezért kerestek megoldást. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy ugyan a párválasztás rövid időszakában fordul elő ez a viselkedés, de ez nem minden fajnál ugyanarra az időintervallumra esik. A szalakóták például csak májusban érkeznek meg, a fekete rigók és a bíbicek fiókái pedig már hamarosan kikelnek. A havas, hideg idő ugyan nem tesz jót a madaraknak, de nem is tartott sokáig a lehűlés. A mérsékelt égövi madarak megszokták és elviselik.

Tüntessük el

A szakember az említett cégtulajdonosnak ugyanazt tanácsolta, mint mindenkinek, aki megkeresi a problémával: le kell árnyékolni vagy el kell takarni a tükröződő felületet, ablaküveget, akár függönnyel vagy kartonpapírral, de a szúnyogháló is segít. A legtöbb visszapillantó, amit elsősorban a széncinkék ostromolnak, visszahajtható, ha nem, akkor ráhúzhatunk egy régi zoknit, ruhadarabot, a szélvédőt letakarhatjuk. A Magyar Madártani Egyesület közleménye felveti a madarakat elriasztó „rémzsinórt” is, mint megoldási lehetőséget, ami zsi­­negből és nejlonzacskóból otthon is elkészíthető.