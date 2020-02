Vetőmagüzemi beruházás kezdődhet Kiszomboron

Vetőmagüzemi beruházást és ezzel összefüggésben 460 millió forintos tőkeemelést jelentett be kedden Szegeden a Gabonakutatóba Nagy István agrárminiszter. A Kiszomboron megvalósulófejlesztés kapcsán időkapszulát is elhelyeztek Újszegeden, a GK kertjében.

A sajtóeseményen házigazdaként Wágner József, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket és arról beszélt, hogy a vetőmagüzemi beruházás mérföldkő az életükben. A fejlesztés megerősíti Magyarországot abban, hogy ott maradjon a világ 5 legnagyobb vetőmag-exportáló országa között. Hangsúlyozta, hogy számos országban ott vannak már hibridjeikkel és úgy számolt, hogy a korszerűbb vetőmagüzemnek köszönhetően 3-4 év alatt megduplázhatja exportárbevételét a Gabonakutató.

460 milliós tőkeemelés

Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy a vetőmag a magyar mezőgazdaság csúcsterméke, benne van minden, ami a Kárpát-medencére jellemző, a tudás, a tapasztalat, az előrelátás és a hagyomány. Hangsúlyozta, minden magyar kutató büszke lehet arra, hogy ilyen komoly szereplői vagyunk a nemzetközi vetőmagpiacnak. Számos világszerte elismert fajtánk van, ám a verseny és az elvárás is folyamatosan nő. – Vagy fejlesztünk, vagy lemaradunk – fogalmazott a tárcavezető.

Az a tudás és precizitás, ami a GK-t jellemzi, megérdemli a fejlesztést, főleg úgy, hogy Szegeden a kutatás, a vetőmagtermelés, a kereskedelem és marketing is egy cégen belül van. – A versenyképes nemesítéshez elengedhetetlen a GK pénzügyi megerősítése, ezért 460 millió forintos tőkeemelést kap a Gabonakutató. Ez a forrása a 300 millió forintos kiszombori vetőmagüzemi beruházásnak – mondta Nagy István.

Világelitben

Gyorsabban és jobb minőségű vetőmaggal tud majd a piacra lépni a GK, hiszen bővül a vetőmagüzem és nő a raktárkapacitás is, vagyis nagyobb vásárlói réteget tud majd kiszolgálni a Gabonakutató. A fejlesztésnek köszönhetően tíz év alatt ötszörösére nőhet a cég exportja.

– Ami az autóversenyzésben a Forma-1, az az agráriumban a vetőmag-előállítás – mondta Gyuricza Csaba. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója is hangsúlyozta, hogy ott vagyunk a világelitben, a TOP 5-ben, az USA, Franciaország, Hollandia és Németország mellett. Megtudtuk, a vetőmagpiacra az a jellemző, hogy mindig több az export, mint a belföldi felhasználás.

Időkapszula

A szakember beszélt a réspiacról, ahova a pillangós növényekkel lehetne betörni, és a cirokról, ami alternatív megoldást kínálhat. Magyarország célja, hogy a vetőmagpiacon megerősítse a pozícióját Közép- és Kelet-Európában, azon belül is a V4-es országokban. Persze messzebbre is tekintünk, Távol-Keletre, vagy éppen Afrikába, Nigériában két magyar fajtát is elismertek, ami nagyon jó pozíció egy 180 milliós piacon.

A sajtóesemény zárásaként egy időkapszulát helyeztek el Újszegeden, a Gabonakutató kertjében – maga a vetőmagüzemi beruházás természetesem a GK kiszombori telephelyén valósul meg. A Gabonakutató csaknem 1900 hektáron évente 8500-9000 tonna vetőmagot állít elő, ebből mintegy 5 ezer tonna kalászos, 2 ezer tonna szója, 700-800 tonna pedig hibridkukorica.