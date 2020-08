Vett már részt retró véradáson?

A kockás abrosz mellett sör és virsli vár, a rádióból a legnagyobb retró klasszikusok szólnak, a véradókhoz libbenő pöttyös ruhás segítő pedig szakasztott olyan, mintha a Dolly Roll együttes egyik táncosa lenne: ilyen egy retró véradás a Vérellátó Állomáson.

– Próbáljuk tematikus programokkal megmozdítani az embereket, tartottunk már karácsonyi, húsvéti és farsangi véradást is. Retrózni évente egyszer, augusztus második csütörtökjén szoktunk, ilyenkor többen is szoktak eljönni, mint egy átlagos véradásra – magyarázta Simon Alma, Magyar Vöröskereszt szentesi szervezetének vezetője. A különleges programok mellett fürdőbelépőkkel, étkezési utalvánnyal próbálják meghálálni az önzetlen segítséget, emellett ebben a hónapban a véradók egy egyedi bögrét, kitűzőt és tollat is kapnak, aki pedig először nyújtja a karját, annak az emléklap mellé egy hátizsák is jár.

Szabóné Litauszki Hajnalka már jócskán túl van az első véradáson, most ötvenharmadszor adott vért.

– Elsőként tizennyolc évesen, Békéscsabán egy iskolai verseny részeként adtam vért, de akkor őszintén megvallva még nem hittem benne. Később aztán nekem is szükségem volt vérpótlásra, ezért azóta megfogadtam, amíg tudok, addig adok én is – mesélte a többszörös véradó.

A férje is gyakran választja a segítésnek ezt a módját, ő már a hatvanadik alkalmon is túl van: volt, hogy fesztiválon, koncert előtt adtak vért. A családjukban hagyomány, hogy minden évben szilveszter előtt egy nappal elmennek vért adni: oda a kislányuk is elkíséri őket, így az utánpótlás is biztosítva van.