Vidám nők szedték a szemetet Dorozsmán

Akcióba lépett szombaton Kiskundorozsmán a helyiekből alakult Vidám nők klubja.

Most úgy döntöttek, hogy szemetet szednek a településen, és fel is számoltak több illegális lerakót. Dudásné Siklósi Bernadett elmondta, hogy a Hősök Ligetétől indulnak reggel 9 órakor. A 10-15 klubtag ment el a szombati szemétszedésre, és először a ligetet takarították ki, de mentek tovább, mert a temető mögött is illegális szemétkupacokra bukkantak.

A szemétszedők rengeteg építési törmeléket is találtak, de volt szétdobálva műanyagvödör és azbeszt is, ami különösen veszélyes.

A klub vezetője hozzátette, hogy akkora a lelkesedés, hogy folytatni fogják az akciót, és ha kell „egész Dorozsmát” kitakarítják.

Segített a vidám nőknek a körzet önkormányzati képviselője is. Mihállfy Béla azt mondta, hogy elszomorította a látvány, ami a temető mögött fogadta őket. Abban bízik, hogy az a törvénymódosítás, amit februárban fogadott el a parlament, majd talán elrettenti a szemetelőket, mert a korábbinál lányegesen súlyosabban lehet büntetni az illegális hulladéklerakást.

A képviselő arról is beszélt, hogy az asszonyok már korábban is szedtek szemetet, nem is olyan régen Sziksóstón, Subasán tettek rendet.

A mostanin pedig komoly segítségük is akadt, hiszen több kisgyerek is szedte a szemetet. Például Erdélyi Márk Gábor, aki azért jött el segíteni az édesanyjának, mert szerinte „jó lenne, hogyha tiszta lenne az egész világ.”

A dorozsmai Vidám nők klubja egyébként rendszeresen tart különféle összejöveteleket, és már ötven tagjuk van. Az alapító Dudásné Siklósi Bernadett elmondta még, hogy szoktak közösen moziba és színházba is járni, de most annak örültek a legjobban, hogy végre aszebewd levegőn lehetnek.