Vidéken jóval több a kontakt, mint a nagyvárosokban

Budapesthez képest jóval több a kontakt a fiatalok és az idősek körében vidéken – derült ki a szegedi matekmatikus előadásán. Röst Gergely elmondta, az emberek 50 százaléka beoltatná magát, a férfiak körében népszerűbb lenne az oltás. Továbbra sem tisztázott a vírus szezonalitása.

Röst Gergely szegedi matematikus, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének do­cense tartott előadást arról, hogy matematikai szempontból hogyan látják a megyeszékhely, az ország és az egész világ helyzetét a koronavírus-járványban. Kiemelte, az ország minden részéről közreműködnek szakemberek a csapatukban, az egészségügyi szakemberek mellett statikus, fizikus és szociológus is a csoport tagja.

Kiderült, már február elején tudták, hogy Olaszország kü­­lönösen kockázatos ország lesz a kínai importálások miatt. Ugyanezzel a matematikai mo­dellel tudták megállapítani azt is: nem igaz az, hogy Iránban 28 beteg van.

A szegedi városházán megtartott programon Röst Gergely beszámolt arról is, hogy továbbra sem tisztázott kérdés a koronavírus szezonalitása, hiszen még nem telt el egy teljes év. Még nem tudják, hogy a tél, amikor az emberek zárt terekben tartózkodnak, mennyire lesz hatással a fertőzöttek számára.

A Járványmatematikai Mo­­dellező és Epidemológiai Elem­­ző Munkacsoport vezetője el­­árulta azt is, hogy a SARS ha­­lálozási rátája 10 százalékos volt, míg a mostani vírusé 0,6 százalékos. Ezért is merült fel a kérdés, hogy miért okoz mégis nagyobb gondot a jelenlegi járvány. Elmondta, a SARS esetében komoly tüneteik voltak a fertőzötteknek, ezért tudták kontrollálni a terjedést. A mostani járvány esetén azonban a fertőzések 40 százaléka a tünetek megjelenése előtt történik.

Rámutatott, lehet, hogy az fer­­tőzöttek kétharmada senkinek sem adja át a vírust, de tíz százalékuk lehet szuperfertőző.

Megjegyezte, azt is modellezték, hogy a járvány második hullámában jóval több lesz vidéken a kontaktok száma a fiatalok és az idősek körében, mint a nagyvárosokban. Hozzátette, ez be is következett, hiszen vidéken jóval több súlyos eset van most, mint például Budapesten.

Felmérték azt is, hogy ha lenne megfelelő védőoltás a ví­­rus ellen, akkor mennyien ol­tatnák be magukat. Az emberek 50 százaléka igennel, míg 30 százaléka nemmel válaszolt, 20 százalékuk pedig bizonytalan. A válaszadók közül több férfi mondott igent, mint nő, ez azért is volt furcsa számukra, mert a maszkviselést jóval több nő pártolja, mint férfi.

Röst Gergelytől megtudtuk azt is, hogy most térképre tették a virtuális Szegedet, amelyen keresztül azt tesztelik majd, hogy nappal és éjszaka hogyan terjed a vírus. Kiderült, a vállalkozások számára fehér kézikönyvet írtak arról, hogyan kellene védekezniük, ezt az in­ternetről bárki letöltheti.