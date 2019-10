Vidékfesztivál a Maros-parton

Helyi és környékbeli gazdák egészséges ételeiből kaphattak ízelítőt, közben egy jó hangulatú fesztiválon vehettek részt az érdeklődők szombaton a Maros-parti strandon. A napfényes késő őszi időben sok százan látogattak ki a jó hangulatú rendezvényre.

– Nagyon jó ötletnek tartom a fesztivált, nem volt kérdés, hogy eljövök – mondta az egyik kiállító, Deák Szilvia. A fiatal hölgynek, aki egy ízben Az év embere díjat is elnyerte lapunktól, a borjakkal együtt jelenleg 13 állata van és a tehenek tejéből különleges sajtokat, illetve más tejtermékeket készít, illetve forgalmaz Hegyesi éléstár néven. Gazdasága szépen fejlődik, kézműves termékei iránt egyre nagyobb az érdeklődés – Maros-parti strandon felállított pultjánál is szinte sorban álltak az emberek kóstolóért, illetve vásárolni.

– Itt az igazi vidéki életérzést is megismerheti, aki eljön – mondta.

A Veled a vidék fantázianévvel meghirdetett egész napos fesztiválon persze nem csak sajtot, de például lekvárt, mézet, homoktövist és céklalevet is lehetett ízlelni, de találkoztunk a makói Galamb-agrárszakgimnázium diákjai által, az iskola tangazdaságában előállított savanyúságokkal is. Összesen közel 20 helyi és környékbeli gazda képviseltette magát. Délelőtt szerveztek véradást, voltak sikeres termelőket bemutató beszélgetések, koncertek, sőt elültették a fesztivál fáját is.

A rendezvény fő szakmai szervezője a Földeákon, nagyszülei egykori egykori tanyáján gazdálkodó, közben az egyetemen is tanító növényorvos, agrármérnök Sipos József volt, aki vegyszermaradékmentes növényeket termeszt. Ez azt jelenti, hogy célzottan, kis mennyiségben ugyan használ vegyszereket, de úgy, hogy a termények betakarításának idejére ezek már kiürülnek. Ezzel elsősorban személyes indíttatásból foglalkozik, ugyanis két barátját is elveszítette daganatos betegség miatt, sőt őt magát is megkísértette a gyilkos kór. – Szeretném népszerűsíteni az egészséges életmódot, étrendet, és örülök, hogy ebben szövetségesre leltem több sikeres helyi agrárvállalkozóval – mondta.

Sipos gazda azt mondta, a fesztivál sikerét látva az elsőt továbbiak fogják követni.