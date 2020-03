Videóban magyaráz a tanár

Egyelőre úgy tűnik, május első hetében megtartják az érettségi vizsgákat, bár annak halasztásáról is szó esett már. Megnéztük, hogyan készül a digitális munkarendben egy tizenkettedikes diák, és egy matematikatanár is elmondta lapunknak, miként segít tanítványainak.

– Zökkenőmentes volt az átállás, az iskolánk jól felszerelt. A bejelentést követő napon a ta­­nárok felmérték, szükségünk van-e bármilyen eszközre, például számítógépre. Mindenki kapott még kilencedikes korában belsős e-mail-címet, így a tanárok beregisztráltak minket a Google Classroomba. Ez egy olyan ingyenes applikáció, ami segíti a tanárokat a feladatok elkészítésében, visszajelzést tudnak adni a diákjaiknak, emellett kommunikálni is tudnak velünk. Nekünk semmi más dolgunk nem volt, mint hogy várjuk a feladatokat – mesélte el a digitális oktatás első napjait Simon Milán.

A matekérettségitől tartanak

A Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Közgazda­sági Szakgimnáziumának végzős diákja lapunknak el­mondta, a digitális osztályterembe érkeznek feladataik, ám van olyan tanár, aki tart online órát is.

– Ha valamit nem értünk, azt jelezzük az adott tanárnak, aki ezt vagy írásban, vagy chaten keresztül elmagyarázza nekünk, főként matematikából és a közgazdasági tantárgyakból fontos ez – hangsúlyozta. Milán elmondta, talán a matematikaérettségitől tart egy ki­­csit, csak azért, mert ennek megértéséhez picit több idő kell neki, és a harmincperces videós órákban nem mindig tudnak kérdezni. Ám kiemelte, tanáraik mindig segítenek, bármilyen kérdésük van.

Fontos a napirend

A tizenkettedikes fiú szerint a legfontosabb lépés a napirend kialakítása volt.

– Bejárós vagyok, ám most elég 8 órakor felkelnem, és úgy, mintha iskolába mennék, felöltözöm rendesen. 9 órára minden tanártól megkapjuk az aznapi feladatokat, délig ezek nagy részét elvégzem, majd tartok egy kis szünetet. Ebédelek, beszélek a barátaimmal, délután pedig az érettségi tételeket írom, vagy tanulok – részletezte. Hozzátette, úgy készülnek, hogy május első he­­tében vizsgáznak. Ha mégis eltolják az érettségit, több idejük marad tanulni.

A számonkérés most másodlagos

Galbácsné Szabó Gabriella, a szakgimnázium egyik matematikatanára ezzel kapcsolatban nem volt ennyire optimista, azt mondta, fontos az időzítés, főleg matekból.

– Jó ideje ismétlünk a végzősökkel, akik márciusban már írtak egy próbaérettségit is. A bizonytalan helyzet picit zavaró, ha halasztják a vizsgákat, nem tudom, meddig tudjuk a gyerekek figyelmét fenntartani – mondta a pedagógus. Azt is hozzáfűzte, most nem a számonkérés a legfontosabb, hanem az, hogy a gyerekek benne maradjanak a tanulási folyamatban, ne maradjanak le. Gabriella egyébként jutalmazza azokat, akik időben be­küldik a feladatokat, szerinte nagyon nehéz otthon egyedül tanulni, így muszáj őket motiválni.