Videochaten és személyesen köszöntötték édesanyjukat

A koronavírus-világjárvány miatt találékonyabbnak kellett lennünk abban, miként köszöntsük fel az édesanyákat. Ismert embereket kérdeztünk, hogyan oldották ezt meg, szinte minden variáció előfordult.

– Mivel még a családdal élek, személyesen, a szokott módon, virággal és csokival köszöntöttem édesanyámat. A különleges helyzet miatt online összeállítást is készítettem neki képekből – mondta az Eurosport ifjú, vásárhelyi származású kommentátora, Nagy Benjámin.

Egymástól méterekre

– A gyerekekkel, a 12 éves Nadinnal és a 6 éves Robival mentünk el édesanyámhoz, az udvaron a fűre lerakva adtuk át az ajándékokat, és egymástól mintegy 3-4 méteres távolságban állva beszélgettünk kicsit. A puszi és az ölelés elmaradt, először… – közölte nagyot sóhajtva a szentesi Bertók Róbert, a profi bunyós Szellő Imre edzője. Hozzátette: egy pesti bokszfesztivál és a Kurca-parti kalandpark gyereknapi rendezvénye is elmaradt a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet miatt.

Köszöntés videochaten

– Sajnos, csak videochaten köszönthettük Vásárhelyen élő édesanyámat – árulta el Kónya Krisztina, Bessenyei-, Dömötör- és Vaszy-díjas operaénekes, a Szegedi Nemzeti Színház tagja.

– Először arra gondoltam, elmegyünk, felhívtam telefonon, hogy megbeszéljük. Bár neki is jól esett volna, a vírus miatt lebeszélt az útról, azt mondta, maradjunk otthon, és gondoljunk rá szeretettel – fűzte hozzá.

Azt a megoldást választották, élő videókapcsolattal köszöntik Ibolyát anyák napján az első osztályos Barnabással és a 21 hónapos Korinával.

– Anya éppen kenyeret sütött, megmutatta, milyen szép lett. A gyerekek verset mondtak, énekeltek, táncoltak, Korina is nagyon ügyes volt. Még mindig van egy kis lelkiismeret-furdalásom, hogy nem látogattuk meg. Viszont elképzeltem, ha odamegyünk, nehéz lett volna megállni, hogy ne öleljem és ne pusziljam meg – mondta kissé elcsukló hangon Krisztina.

Puszi és ölelés

– Úgy köszöntöttem, mint eddig is. Vagyis megkockáztattam: személyesen, megpusziltam, megöleltem. Azért mertük vállalni, mert édesanyámnak nincs komolyabb betegsége, fitt, jól tartja magát, és így az igazi. Ha úgy éreztem volna, beteg vagyok, nem megyek el – közölte Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark vezetője, aki másokkal szemben tartja a 1,5-2 méteres egészségügyi biztonsági távolságot. Hozzátette, ha rajta múlna az édesapákat is hasonló módon ünnepelné, mert az ő hatásuk is jelentős – különösen fiúknál – a gyerekre, ahogy fogalmazott: összességében a családi kapcsolatok nagyon fontosak. – A karácsony mellett az anyák napja a legszebb ünnep, a bensőséges szeretet és kedvesség miatt – jelentette ki Róbert.

Tulipán és finomságok

– Elmentem a társasházhoz, amelyben lakik, lejött az utcára, ott adtam át a tulipáncsokrot – mesélte Molnár Krisztina, a megyei katasztrófavédelem sajtósa, a tűzoltók egyébként tegnap ünnepelték védőszentjük, Szent Flórián napját. A kellemest összekötve a hasznossal be is vásárolt Zsófiának, és az élelmiszerek között meglepetésként elrejtett pár finomságot, amit szeret.

– Az ölelés azonban most elmaradt, nagyon hiányzott… – mondta a szóvivő.