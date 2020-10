Vigyázni kell a mécsesekkel!

Már most sok riasztást kapnak a tűzoltók amiatt, mert mécsesek vagy gyertyák okoztak tüzet a temetőkben. Azt mondják, ezek a tüzek megelőzhetők.

A napokban egyre többször ri­­asztják a tűzoltókat mécsesek vagy gyertyák okozta tüzekhez – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták, hogy tavaly ilyenkor tíz temetőben keletkezett tűz, amit el kellett eloltaniuk. Volt, ahol kripták, sírhelyek égtek, máshol a temetőbe kihelyezett hulladékgyűjtő konténerek, szeméttárolók gyulladtak ki.

Azt tanácsolják, hogy mielőtt valaki mécsest gyújtana, tisztítsa meg a sírhely környezetét a száraz avartól, elszáradt virágoktól és koszorúktól. A szabadban pedig csak olyan mécsest vagy gyertyát szabad meggyújtani, ami tartóban van, és az is fontos, hogy ezeket távozás előtt el kell oltani. Ha valaki azt szeretné, hogy akkor is égjen a láng, ha nincs a sírnál, annak azt tanácsolják, hogy szerezzen be néhány száz forintért vásárolható eső- és szél­­álló LED-mécsest.

Sokan nemcsak a temetőben, hanem otthon is gyújtanak gyertyát elhunyt szeretteikért. Az ezzel összefüggő lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest, gyertyát gyúlékony anyagok közelében helyezik el, a keletkező lángok pedig a függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire. Ha a gyertyát vagy mé­csest egy tűzálló tálra teszik, akkor az nem forrósítja át a környezetét, és nem okoz tüzet.

Fontos, hogy a meggyújtott gyertyát soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és olyan stabil helyre kell rakni, ahol nem tud eldőlni.

Nálunk is egyre jobban terjed a halloweeni töklámpás. Ennél is meg kell győződni, hogy ne legyen a környékén semmilyen éghető tárgy, ha pedig a kertbe teszik a lámpást, gyertya és mécses helyett szintén a LED-gyertya az ajánlott.