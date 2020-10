Vigyázni kell a temetőkben a zsebtolvajokkal

A hétvégén sokan látogatják majd meg a temetőket, hogy ott virággal, koszorúval, mécses gyújtásával emlékezzenek elhunyt szeretteikre. Azonban a koronavírus miatt hozott szabályok betartásán kívül az ilyenkor elszaporodó lopásokra és csalásokra is oda kell figyelni. Az Országos Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére.

Arra figyelmeztetnek, hogy a bűnözők ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat. Ráadásul a tömegközlekedési eszközökön a külső zsebben tartott mobiltelefonokat, pénztárcákat sem kímélik, és olyan eset is előfordult már, hogy kifigyelték, mikor ment ki a család a temetőbe, és addig kifosztották a lakásukat. Azt is javasolják, hogy aki elmegy otthonról zárja be az ablakokat, ajtókat, kertes házak esetén a kerti kaput is.