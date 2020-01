Vigyáztak a kutyákra

A szokásosnál nyugodtabban telt a szilveszter, illetve az azt közvetlenül követő időszak a makói gyepmesteri telepen: ezúttal egyetlen bejelentést sem kapott a gyepmester, így a kennelekben is csak a korábbról maradt kutyák laknak. A nem hivatásos állatvédőket is meglepte, hogy most milyen kevés dolguk akadt.

A makói gyepmesteri telepen már napokkal korábban felkészültek arra, hogy szilveszter után jó néhány tűzijátéktól és petárdáktól megriadt, otthonról elszökött kutyának kell majd átmeneti otthont nyújtani. Frissen beszalmázott ken­­nelek fogadják őket ezekben a napokban – tudtuk meg a gyepmestertől, Erdei Ferenctől. A gyepmester dicsér A kennelekben hivatalosan 25 helyet alakítottak ki. Ám meglepetésünkre az új esztendő el­­ső napján a telep vezetője arról tájékoztatott bennünket, hogy egyetlen riasztást sem kapott, sőt, elsején délelőtt, noha vagy hússzor körbeautózta a várost, nem találkozott egyetlen csatangoló ebbel sem. Ezért a kennelekben csak olyan kutyák vannak – szám szerint 17, szinte kizárólag keverék –, amelyek korábbról maradtak ott. – Az elmúlt években gyakran panaszkodtam arra, hogy a városban az állattartási kultúra nem sokat fejlődött – mondta. – Most azonban meg kell dicsérnem a gazdikat, úgy tűnik, ez­­úttal mindenki vigyázott házi kedvencére – tette hozzá. A kutyák várnak Altatás egyébként a makói telepen nincs, csak akkor, ha egy állat olyan sérüléssel, betegséggel kerül be, ami amúgy is összeegyeztethetetlen az élettel. Azoknak is gazdát keresnek, amelyeket az ilyenkor szokásos költségek megfizetése után nem visz haza az eredeti tulajdonos, ám van olyan kutya, amelyik már egy éve kénytelen várakozni. Év közben havonta 6-8 kutyát tudnak gazdához juttatni, de közben ugyanezen időszak alatt olykor 20-30 is beérkezik. Így illúzió lenne azt várni, hogy a kennelek egyszer majd kiürülnek. Meglepődött állatvédő A gyepmester szilveszteri ta­pasztalatait a nem hivatásos állatvédők is megerősítették. – Úgy tapasztaltam, idén rövidebb ideig tartott az ilyenkor szokásos petárdázás. Ta­­lán ez is hozzájárult ahhoz, hogy most alig volt dolgunk – mondta Igaz Árpádné, a Makói Állatvédő és Természetvédő Egyesület aktivistája. Amikor telefonon elértük, épp az egyik közeli faluban igyekezett segíteni megfogni egy elszökött kutyát. Makón mindössze két kölyköt kellett befognia és átmenetileg elhelyeznie – őket egy árok átereszében találta meg.