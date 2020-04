Viharos év a tűzoltók mögött

Hat komolyabb tűzeset történt tavaly Csongrád megyében, de a legtöbb feladatot a szeptember eleji vihar adta a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkatársainak. Sok volt a műszaki mentés is, és még mindig van gond a szén-monoxiddal.

Tűz volt tavaly február 16-án egy szociális intézményben Szegeden, a Torontál téren. Bú­­torok és berendezési tárgyak gyulladtak meg az egyik szobában. A szegedi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megakadályozták a lángok továbbterjedését, és amíg átszellőztették az épületet, a lakókat kikísérték az utcára. Szerencsére senki sem sérült meg.

Ez volt az egyike annak a hat komolyabb tűzesetnek, amelyik tavaly a megyében történt – derült ki a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok­ság vezetőjének a tavalyi évről szóló beszámolójából. Galiba Gábor azt is írta, hogy szintén februárban, ráadásul ugyanazon a napon, 28-án két komolyabb nádastűzzel is meg kellett küzdeniük. Kisteleken 30, Pusztaszernél pedig 20 hektáron égett a nád.

A következő komolyabb eset május 3-án történt. Akkor a Kálvária sugárúton az idősek otthonában égett egy kapcsolószekrény. Tíz nappal később a Kossuth Lajos sugárúton füstölt egy liftakna. A hatalmas vi­­har pedig szeptember 9-én csapott le Szegedre. Emiatt napokig kellett dolgozniuk a városi tűzoltóknak.

Galiba Gábor beszámolójá­ban az is olvasható, hogy ta­­valy Szegeden összesen 454 tűzeset volt, és 1066 műszaki mentésben is részt kellett venniük a tűzoltóknak. A fűtési szezonban és mostanában sajnos azon kívül is sok gondot okoznak a kéménytüzek és a szén-monoxid. Tavaly csak no­­vemberben 9 szén-monoxid-szivárgáshoz hívták a tűzoltókat. Érdekes, hogy já­­rásokra lebontva a Szegedi után a Makói járásban volt a legtöbb feladatuk a tűzoltóknak. Ezután jön a mórahalmi és a kisteleki térség.