Világszerte keresettek Tóth Pál különleges alkotásai

Magyarországon egyedülálló, de Európában is ritkaságszámba menő, amivel Tóth Pál foglalkozik. A pusztaszeri művész maga dolgozta ki azt a technikát, mellyel zománcminiatűröket fest. Pár centiméteres alkotásai ékszereket, órákat díszítenek, itthon azonban ezeket nem láthatjuk, ugyanis kizárólag külföldről kap megrendeléseket.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Bár külföldön valószínűleg már ünnepelt művész lenne, Tóth Pál elégedett pusztaszeri, falusi életével és nem is cserélné másra. Háza napos előterében berendezett művészkuckójában olyan egyedi remekművek készülnek, melyeket hatalmas összegekért rendelnek meg tőle a világ minden pontjáról. Mint mondta, így is megtalálják, nem érzi szükségét, hogy elhagyja hazáját. Eredetileg festőnek készült, egy nyári tárlat hatására azonban megváltoztatta elképzelését és ezáltal egész ­életét.

Tanyáról az elit iskolába

– Annak idején már az is hatalmas szó volt, hogy bejutottam a Tömörkény-gimnázium grafika szakára. Több mint háromezer jelentkező közül kerültem a kiválasztottak közé, egyhetes felvételi végén. Egyszerű, tanyasi parasztgyerek voltam, magamnak vettem az első, háromlábú festőállványt hatéves koromban. Hogy akkor miért vágytam erre, magam sem tudtam. Negyedikes voltam, amikor bekerültem a faluba, a szomszédunk pedig egy amatőr festő volt. Ő tanítgatott sokáig, a középiskolában pedig már a legjobbak között voltam. A Képzőművészeti Főiskolára mégsem vettek fel, pedig ötször is nekifutottam – mesélt a kezdetekről. Egy ideig grafikusként, kiállításrendezőként dolgozott, végül úgy került be a hivatalos szakmába, hogy 1981-ben a Művészeti Alap tagjának választották meg.

– Igazából festeni akartam, de aztán a Szegedi Nyári Tárlaton láttam egy tűzzománc munkát Kátai Mihálytól. Szerettem volna én is kipróbálni ezt a technikát, csakhogy alapanyagot nem lehetett kapni hozzá. Persze nem adtam fel: felkerestem a zománc- és kádgyárat és gyári katalógusuk megtervezéséért cserébe kaptam tőlük zománcot. A gyárban dolgozott néhány művész, velük beszélgettem sokat és szakirodalmat tanulmányoztam – így tanultam meg az alapokat.

Sorsfordító ajánlatokat hagyott ki

Tóth Pál ekkor még nem a mostani, saját maga által kifejlesztett technikájával dolgozott, külföldi ismertségét mégis ennek az időszaknak köszönheti. – A Képcsarnok Vállalatnál lehetett látni a munkáimat, ez alapján kért fel egy német kisvállalat termékcsomagolások és képeslapok grafikai munkáinak kivitelezésére. Utóbbi kijutott a frankfurti vásárra, így megszaporodtak a külföldi képeslap-megrendeléseim – mesélte. Ugyanakkor két hatalmas lehetőséget is elszalasztott. A monacói herceg privát munkára kérte fel, de csak fél évvel később tudta volna vállalni a munkát, addigra pedig az uralkodó megbetegedett. Egy angol fegyvergyárból pedig luxustermékek egyedi gravírozására kérték fel, de az állásinterjúra rossz időpontban ment el.

– Ha viszont már Angliában voltam, betértem egy galériába, ahol adtak egy aranylemezt és arra kértek, fessek rá miniatűr zománcot. Beleegyeztem, pedig sosem csináltam még ilyet, Tulajdonképpen így indult 1995-ben a mostani munkásságom.

Akár órában is hordható a művészet

A tűzzománc miniatűrök vörösréz, ezüst-, arany- vagy platinaalapra készülnek. Erre kerül a tűzzománc réteg, melyre felfesthető a kép. A színek a 8-15 égetés során kapják meg árnyalataikat, így a művész sem látja alkotás közben, milyen lesz a végeredmény. – Ez a technika 1640 körül alakult ki, de a világháború teljesen eltüntette. Mivel nem volt róla módszertani leírás, újra ki kellett kísérleteznem. Ma már én tanítom, Hollandiában és Németországban is képzek ki művészeket – mesélte Tóth Pál, aki külföldi magánszemélyeknek, galériáknak és gyűjtőknek készíti alkotásait, egyedi megrendelésre. Különleges technikájának köszönhetően a kész művek gyakorlatilag úgy néznek ki, mint egy apró festmény, felületük pedig teljesen sima, ellentétben a hagyományos zománccal.

– Főleg portrékat, szakrális témákat és tájképeket kérnek – beszélt megrendeléseiről. – De készítek egyedi órákba zománc számlapokat is, a legbüszkébb pedig arra az arany zsebórámra vagyok, amit egy 4 és fél centiméteres átmérőjű miniatúrával díszítettem. Azt a zománc remekművek közé is beválasztották.

Csak külföldre dolgozik

A pusztaszeri művész kizárólag külföldre dolgozik. Bár felkeresett néhány hazai galériát is, nálunk nincs ezekre a munkákra igény. Persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a pár centis miniatűrök ára vetekszik a komoly festményekével, hiszen akár 2 hónapba is telhet, mire elkészülnek.

– Annak viszont örülök, hogy művészetemnek és munkáimnak funkciója is van – tette hozzá. – Önmagában egy festmény szerintem a mai világban, amikor képet már bárki egyetlen telefongomb lenyomásával elő tud állítani, csak dísz. Tény viszont, hogy ezeket a miniatűröket egy átlagos festménynél jóval nehezebb elkészíteni: jó szem és nagyító kell hozzá. Nem mondom tehát, hogy nem fáradok el egy-egy nap végére, de nagy szerelem ez a munka számomra, hiszen ötvözhetem benne a zománcozást a festő és a rajzművész szabadságával. Ha már nem tudnám csinálni, azt hiszem, nem is lenne értelme tovább élnem – fogalmazott.