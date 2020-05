Virágba borult a kübekházi körforgalom

Nem olyan régen a Kübekházára érkezőket több száz színes tulipán fogadta a falu elején lévő körforgalomban.

Helyükre különböző fajta virágokat ültettek az önkormányzat munkatársai. A faluban hagyomány több mint tíz éve, hogy minden évben valami újat terveznek a körforgalomba. Azért is fontos ez számukra, mert Kübekháza közterületeinek kreatív fejlesztéséért és mint egyik legvirágosabb magyarországi úti célért, 2018-ban és 2019-ben is díjat kapott a falu, illetve 2018-ban Kübekházát az Év településévé is megválasztották.

– Idén többszínű, virágosrét-szerű felületet alakítunk ki. Körülbelül háromszázötven tövet ültettünk ki különböző színű petúniából, porcsinrózsából, margarétából, oroszlánszájból, madársóskából, cseppecskevirágból, lobéliából, rézvirágból és körbe lefutóként batátából, amely nagyon szereti ezt a helyet. Reményeink szerint pár hét múlva – amikor a növények bebokrosodnak –, úgy nézhet ki a körforgalmunk, mint egy virágos rét – magyarázta Szűcs Andrea, a község településüzemeltetési vezetője. Az elmúlt napokban az önkormányzat munkatársai beszedték a közintézmények ablakaiból az ősszel kiültetett, különböző színekben pompázó árvácskákat, amelyeket a körforgalomhoz hasonló, színes virágválogatásra cseréltek. Megújultak a buszvárók körül kialakított egynyáriakkal beültethető helyek is. Összesen 650-700 palántát ültettek ki az önkormányzat munkatársai az előre elkészített ágyásokba és a virágládákba. A növények egy részét ajándékba kapta az önkormányzat, a többihez kedvezményes áron jutott hozzá.