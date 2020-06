Virágszőnyeg az út mellett

Meseszép virágösvény díszíti Székkutas és Sóshalom, valamint a másik irányban, Székkutas és Kakasszék között a 47-es főút mellett futó kerékpárút mentét. Sóshalom felé pi­­roslik, Kakasszék felé pedig sárgul a határ a vadvirágoktól.

– Öröm erre biciklizni. Itt, a falu körül mindig szépen gondozott a kerékpárút környéke. Most, egy ideje pedig még virág is szegélyezi a kerékpárutat, bár a pipacs sajnos már lassan teljesen elvirágzik. Éppen azon gondolkoztunk a férjemmel, hogy ezt vajon direkt így alakították? – mondta Szigeti Éva, aki a férjével Orosháza fe­­lé biciklizett.

– Nem mi vetettük, hanem a természettől kaptuk ajándékba a virágmezőt – tudtuk meg Szél Istvántól, Székkutas polgármesterétől. A településvezető azt is elárulta, a közútkezelő cég a kerékpárút melletti sávban fűnyíráskor direkt hagyta meg a szép vadvirágokat.

Úgy tapasztaltuk, a látvány, mindenkinek tetszik. Sóshalom irányába pipacs virított a bicikliút szélén, Kakasszék fe­­lé pedig most aprócska sárga virágú növény képez valóságos virágszőnyeget, aminek a neve szarvaskerep. Ez egy évelő, lágy szárú növény, ami leginkább a herefajokhoz hasonlít. A szarvaskerep 5–20 centiméter magasra nő. Öt levele közül három nagyobb, kettő pedig kisebb. Sárga vagy na­­rancssárga virágai vannak, ami néha vöröses árnyalatba hajlik. Júniustól szeptemberig nyílik.