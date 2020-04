Virtuális séta a Szegedi Vadasparkban

Vadasparki séta: Ázsia

Otthon is velünk! 🤗Ebben a nehéz időszakban nem csak nektek hiányoznak az állatok, hanem nekünk is a látogatóink! Így virtuális sétára invitálunk titeket, hogy otthon is a szabadban érezhessétek magatokat! Tavaly ilyenkor ezrek érkeztek hozzánk a húsvéti tojásvadászatra… Most nekik is szeretnénk kedveskedni, ha élőben nem is, de legalább képzeletben velünk sétálhassanak a parkban. 🌞🌳Ázsiai bemutatónk igazi ritkaságokat és érdekességeket tartogat. A sztárok természetesen az elefántok, akik Félixszel újra hárman vannak, de itt vannak a tevék, a tigrisek, a rozsomákok és az anoák is. Gyertek, lessük meg őket 🤗…Nemsokára jövünk a következő résszel, addig is kövessetek minket Instagramon, ahol folyamatosan jelentkezünk friss és érdekes képekkel➡️https://www.instagram.com/szegedzoo/

Közzétette: Szegedi Vadaspark – 2020. április 12., vasárnap