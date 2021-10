Virtuálisan éledhet újjá a templom

Elkészítette az ecseri templomrom háromdimenziós rajzát Niethammer Zoltán. A modell a rom mostani állapotát mutatja be. Az informatikatanár számára a következő lépés a templom virtuális rekonstrukciója lesz, azaz megpróbálja az eredeti állapotában is megrajzolni.

– Tulajdonképpen már huszonöt éve foglalkozom virtuálisvalóság-modellezéssel. Már elkészítettem a derekegyházi öntözőhajó, a Szilassi-poliéder modelljét is, és a Föld mozgását is modelleztem így a diákoknak – mesélte Niethammer Zoltán. – Aktívan geoládázom, hetven-nyolcvan helyen jártam már, és olyankor mindig találkozom a történelemmel is. Így volt ez az ecseri templomrommal is. Felmerült bennem, hogy vajon hogyan nézhetett ki. Már nagyon rég bennem volt, hogy meg kellene rajzolni – tette hozzá a Kiss Bálint Református Általános Iskola informatikatanára.

A pedagógust több régi, szentesi épület, a Haris-ház, a Zsoldos-téglagyár vagy a régi Kiss Bálint Iskola lemodellezése is foglalkoztatja,

legutóbb pedig Szentes és határának egyetlen középkori műemlékéről, a régészeti leletek alapján a 13. század második felében épült ecseri templom romjairól alkotott háromdimenziós modellt. Ezzel azonban nem tekinti befejezettnek a munkáját, szeretné eredeti állapota szerint is megrajzolni a templomot.

– A mostani állapotról készült modellt negyven-ötven óra alatt készítettem el, de szeretném az eredeti állapotában is rekonstruálni. Ehhez egy régész segítségét is igénybe veszem majd, mert túl sok forrás nem áll rendelkezésre a templomról. Leméregettem, a méretarányos alaprajz is megvan, ezenkívül egy ezernyolcszázas évek végén készült dagerrotípiapár újabb fotó maradt fenn a templomról. A leírások alapján is kitűnik, hogy volt tornya is, valamint boltíve és valószínűleg több ablaka is lehetett annál, mint ami manapság látszik – magyarázta Niethammer Zoltán.

A pedagógus kiemelte, az elkészült modellt akár az oktatásban is lehetne használni, a diákok így könnyebben el tudnák képzelni, hogyan nézhetett ki a templom.

– Az igazán nagy szám azonban az lenne, ha élőben, a helyszínen is lehetne látni a templomrom mellett, hogyan is nézhetett ki eredetileg. Ezt a kiterjesztett valóság felhasználásával lehetne megvalósítani – fűzte hozzá Niethammer Zoltán.

