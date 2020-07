Visszasírjuk a repülős szúnyogirtást

Szenvedünk a szúnyogcsípésektől. A sok eső és a kiöntések miatt a vízpartok közelében a legrosszabb a helyzet. Az emberek hiányolják a repülőgépes szúnyoggyérítést.

Ettől az évtől kezdve, európai uniós előírások alapján, nem lehet kémiai szúnyoggyérítő szereket légi permetezéssel kijuttatni. A már kifejlődött szúnyogok ellen a földön, gépjárműről lehet védekezni. Az viszont csak néhány méter szélességben hoz eredményt. Az elmúlt hetek időjárása is kedvezett a szúnyogok szaporodásának.

Zárt felső és szúnyogriasztó

Lajosné Török Zsuzsa és családja Kecskemétről érkezett Mártélyra.

– Hódmezővásárhely a szülővárosom. Az egyik barátunknál töltünk pár napot, és Mártélyra is kijöttünk. Jó alaposan befújtuk magunkat szúnyogriasztóval, úgyhogy most valamennyire elviselhető a helyzet. Egyébként nálunk, Kecskeméten is ugyanennyi a szúnyog – mesélte az asszony.

Magyar János a nagy meleg ellenére hosszú ujjú pulóverben és hosszú nadrágban horgászott a holtág partján. Nem győzött csapkodni maga körül.

– Látta volna reggel! Akkor annyi volt a vérszívó, hogy alig lehetett tőlük látni. Szentesről jöttem, a Kurca partján még ennél is rosszabb a helyzet. De itt sincs nyugtom – magyarázta a férfi.

A vérszívók elüldözik a vendégeket

– Borzasztó, hogy mennyi szúnyog van. Ha el nem is menekülünk, de programváltozásra kényszerülünk. Este biztos nem fogunk kint üldögélni és kártyázni a teraszon – panaszkodott Maróthy Judit is, aki a családjával Budapestről érkezett pihenni Mártélyra. Az üdülőterületen egyébként a napokban többször is volt szúnyoggyérítés. Szalai Hedvig vendéglátóhelyet üzemeltet Mártélyon.

– Néhány héttel ezelőtt Mártély még tele volt, nem volt egy szabad parkoló sem. Július elején kezdődött a szúnyoginvázió. Panaszkodnak a vendégek, az üdülőterület szinte kong az ürességtől. A szakembereknek előre kellett volna gondolkodni, időben bevetni a biológiai védekezést. Most, amikor már rengeteg a szúnyog, a földi füstölés kevés.

Csongrád saját gépekkel is gyérít

Csongrád is hasonló gondokkal küzd. A lakosság összefogott, sokan jelezték a problémát a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága felé.

– A sok lakossági bejelentésnek meg lett az eredménye. Július 20-án este újabb földi kémiai irtás lesz Csongrádon – mondta Bedő Tamás, Csongrád polgármestere.

– Nemcsak a mi problémánk ez. A sok eső, az elöntés, plusz a meleg kedvezett a szúnyogok szaporodásának. A katasztrófavédelemtől levélben kértem, hogy a nagyobb hatékonyság érdekében, amennyiben erre lehetőség van, Csongrád kapjon eseti engedélyt a földi úton kijuttatható szúnyoggyérítési szer légi alkalmazására. Kérelmünket a megye továbbította az illetékesek felé – tette hozzá. Csongrádon nemcsak a katasztrófavédelem, hanem az önkormányzat is folyamatosan irtja a szúnyogokat. Jelenleg két gépük van, amikkel napnyugta után mindennap járják az utcákat. Minden utcába háromnaponként érnek vissza. Az egyik gép most rossz, dolgoznak a javításán.

– Rendeltünk egy új gépet is, ami várhatóan a jövő héten érkezik meg, 2,3 millió forintba kerül. Szeretnénk minden utcát kétnaponta végigfüstölni. A katasztrófavédelemnek dolgozó, földi gyérítést végző vállalkozónak is adtunk különmegbízást, illetve egy kisebb berendezéssel rendelkező helyi vállalkozónak is.

Bedő Tamás elárulta, az idei kommunális adó minimum egyharmadát a szúnyoghelyzet javítására fordítják.